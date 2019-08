Sat.1 befördert "Promi-BB" am Montag in die Primetime

© Sat.1

Angesichts der starken Quoten hat sich Sat.1 entschieden, "Promi Big Brother" nicht nur wie üblich freitags bereits ab 20:15 Uhr zu zeigen, sondern auch am kommenden Montag eine XXL-Ausgabe auf Sendung zu schicken.



15.08.2019 - 12:00 Uhr von Uwe Mantel 15.08.2019 - 12:00 Uhr

Die siebte Staffel "Promi Big Brother" beschert Sat.1 aktuell wieder hervorragende Quoten, im Schnitt liegt der Marktanteil bei 15,6 Prozent - nur drumherum sieht es für den Sender derzeit überwiegend weiterhin ziemlich trist aus. Der Gedankengang, den Erfolg von "Promi Big Brother" noch etwas weiter auszukosten, liegt also nahe - und wird von Sat.1 nun auch in die Tat umgesetzt. So hat der Sender nun kurzerhand entschieden, am kommenden Montag "Promi Big Brother" nicht wie üblich um 22:15 Uhr starten zu lassen, sondern bereits um 20:15 Uhr.

Wie auch bei den Freitags-Shows, die ebenfalls immer schon um 20:15 Uhr starten, verlängert Sat.1 die Sendezeit auf gut dreieinhalb Stunden, das Ende der Sendung ist für 23:45 Uhr vorgesehen. Weitere inhaltliche Details zur zusätzlichen XXL-Show hat Sat.1 nicht angegeben - schon in den letzten Tagen hatte man aber mehr Material produziert als man in den regulären Sendungen, die stets bis gegen Mitternacht verlängert wurden, zeigen konnte. Teils wurden Beiträge daher nur online veröffentlicht oder in die Late Night bei Sixx verschoben.

Die Entscheidung, die Montagsausgabe zu verlängern, lässt sich auch mit Blick aufs eigene und das Konkurrenz-Programm erklären: Sat.1 hatte bislang für 20:15 Uhr nur eine Wiederholung des Films "Gefangen im Paradies" vorgesehen, die wohl kaum als Quoten-Highlight getaugt hätte. RTL schickt am Montag um 20:15 Uhr zudem nur ein altes "Jenke-Experiment" ins Rennen. Dienstags und mittwochs käme sich ein früherer Start von "Promi Big Brother" hingegen mit dem "Sommerhaus der Stars" und der "Bachelorette" ins Gehege, die teils die gleiche Zielgruppe ansprechen.

