kabel eins schickt "Trucker Babes" wieder auf die Straße

Im September holt kabel eins die "Trucker Babes" zurück. Die erfolgreiche Dokusoap läuft wieder auf dem bewährten Sendeplatz am Sonntagabend. Bei Sat.1 steht unterdessen eine neue Staffel von "Das große Backen" bevor.



15.08.2019 - 13:13 Uhr von Alexander Krei 15.08.2019 - 13:13 Uhr

Die Dokusoap "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" hat sich für kabel eins zum großen Quoten-Erfolg am Sonntagabend gemausert. Jetzt hat der Sender für den Herbst die neue Staffel in Aussicht gestellt: Ab dem 1. September nimmt kabel eins neue Folgen ins Programm und zeigt sie auf dem bewährten Sendeplatz am Sonntagabend um 20:15 Uhr.

Erneut verspricht der Sender einen Einblick in den "herausfordernden Alltag zwischen Zeitdruck, Fernfahrerleben und Familie" der Truckerfahrerinnen. Beim Publikum kam die Story-House-Produktion zu Jahresbeginn bestens an: Mit bis zu acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war die dritte Staffel die bislang erfolgreichste - und längst hat kabel eins als Reaktion darauf auch die "Trecker Babes" und "Bus Babes" auf Sendung geschickt.

Sat.1 hat unterdessen eine neue Staffel von "Das große Backen" angekündigt. Auch hier geht's am 1. September los - die nunmehr siebte Runde ist jeweils sonntags um 17:40 Uhr zu sehen. Erneut treten bei Moderatorin Enie van de Meiklokjes zehn Hobbybäcker gegeneinander an. Den Sieger erwartet ein Gewinn von 10.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch.

