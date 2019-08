Das ZDF verlegt Krimireihe "Helen Dorn" nach Hamburg

© ZDF/Georges Pauly

Am Montag haben die Dreharbeiten für zwei neue Folgen der ZDF-Reihe "Helen Dorn" begonnen - allerdings nicht mehr in NRW, sondern in Hamburg, wohin das ZDF seine Kommissarin umziehen lässt.



16.08.2019 - 15:14 Uhr von Uwe Mantel 16.08.2019 - 15:14 Uhr

Seit 2014 ist Anna Loos nun bereits in der Rolle der Kriminalhauptkommissarin Helen Dorn zu sehen und beschert dem ZDF am Samstagabend damit regelmäßig sehr gute Quoten. Als Beamtin des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen ermittelte sie bislang - mit Ausnahme eines Ausflugs in die Prager Botschaft - in NRW. Das ändert sich nun allerdings: Am Montag fiel die erste Klappe für einen von zwei neuen Filmen in Hamburg.

Erklärt wird ihr Wechsel in die Hansestadt zunächst damit, dass in Hamburg der mutmaßliche Täter im Fall eines verschwundenen Jungen aufgegriffen wird, den Dorn zwölf Jahre zuvor hatte laufen lassen. Da sie der Fall nie losgelassen hat, beginnt sie hinter dem Rücken ihrer Hamburger Kollegen zu ermitteln. Auch über diesen Fall hinaus bleibt sie aber dann bis auf weiteres in Hamburg. Welchen Hintergrund der Ortswechsel hat, konnte das ZDF auch auf Nachfrage nicht erklären. "Helen Dorn war immer als eine unabhängige Figur angelegt", teilt man lediglich mit, auch wenn die Figur bislang ja für eine Landesbehörde in NRW tätig war.

Weiterhin an der Seite von Anna Loos alias Helen Dorn wird in jedem Fall auch in Hamburg ihr Kollege Weyer (Tristan Seith) zu sehen sein, Ernst Stötzner spielt weiterhin die Rolle von Helens Vater Richard Dorn. Im übernächsten Film "Wer Gewalt sät" stoßen zudem die neuen Kollegen Katharina Tempel (Franziska Hartmann) und Timo Berger (Max Koch) zum Team. Ebenfalls mit dabei sind Nagmeh Alaei, Lina Wendel, Matthias Koeberlin, Roland Koch, Julika Jenkins, Regula Grauwiller, Marc Hosemann. Regie führt Marcus O. Rosenmüller, die Bücher schrieb Mathias Schnelting. Produziert wird die Reihe von der Network Movie Film- und Fernsehproduktion.

