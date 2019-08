RTL II widmet Costa Cordalis zweistündiges Doku-Special

© RTL II

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis nehmen bald bei RTL II Abschied von Schlagersänger Costa Cordalis. Anfang September ist ein zweistündiges Special zu sehen, in dem die beiden ihr erstes Interview nach dem Tod des Familienoberhauptes geben.



16.08.2019 - 10:46 Uhr von Timo Niemeier 16.08.2019 - 10:46 Uhr

Anfang Juli ist Schlagersänger Costa Cordalis im Alter von 75 Jahren verstorben. Ein paar Wochen vorher begannen auch die Dreharbeiten für neue Folgen von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca", Katzenberger ist ja bekanntlich die Frau von Cordalis’ Sohn Lucas. Das RTL II-Team war also nah dran, als der Schlagersänger starb. Am 2. September wird man nun das Doku-Special "Daniela und Lucas - Erinnerungen an Costa" um 20:15 Uhr zeigen, in dem es noch einmal ausführlich um Costa Cordalis gehen wird.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sollen darin auch ihr erstes gemeinsames Interview nach dem Tod von Cordalis senior geben. Darüber hinaus zeigt RTL II bislang unveröffentlichtes Material, in der Sendung wird dann auch thematisiert, wie es für die Familie auf Mallorca weiter geht. Zudem teilt Cordalis’ Ehefrau Ingrid ihre persönlichen Erinnerungen und private Fotos und Freunde des Schlagersängers kommen zu Wort. In kurzen Rückblenden will man noch einmal die Höhepunkt seiner Karriere zeigen.

RTL II betont, dass man die Sendung "nach expliziter Zustimmung der Angehörigen" gemeinsam mit Endemol Shine Germany und dem Management Picture Puzzle Medien umsetze. "Mein Vater stand fast sein ganzes Leben auf der Bühne und er hat es geliebt. Mit der Sondersendung ermöglichen wir ihm einen letzten öffentlichen Auftritt", sagt Lucas Cordalis.

Wann die regulären Ausgaben der Dokusoap von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis zu sehen sein werden, steht unterdessen noch nicht fest. Dafür hat RTL II jetzt aber bekannt gegeben, wann die neue Staffel der "Wollnys" zu sehen sein wird. Am 4. September gibt es die Großfamilie wieder regelmäßig beim Sender zu sehen, die Ausgaben laufen wie gehabt immer mittwochs zur besten Sendezeit, zum Start gibt’s eine Doppelfolge.

