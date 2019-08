SWR Mediathek geht schon bald in ARD Mediathek auf

© SWR

Bereits ab der kommenden Woche wird es keine eigenständige SWR Mediathek mehr geben. Die Inhalte des Senders sind künftig stattdessen in der Mediathek der ARD zu sehen, damit will man vor allem die Nutzerfreundlichkeit verbessern.



Der SWR ist die federführende ARD-Anstalt, wenn es um die Mediathek des Senderverbunds geht. Nun hat man eine Entscheidung getroffen, die auf einen einheitlichen Markenauftritt einzahlt. So hat der Sender angekündigt, die SWR Mediathek bereits in der kommenden Woche abzuschaffen. Ab dem 19. August sollen die SWR-Inhalte ausschließlich unter dem Dach der ARD Mediathek zu sehen sein. Hier hat der SWR, wie alle anderen Dritten auch, einen eigenen Bereich.

Wie der SWR in einer Pressemitteilung mitteilt, sehe man die Maßnahme als einen "konsequenten Schritt in Richtung Nutzerfreundlichkeit". Intendant Peter Boudgoust konkretisiert das: "In der Vergangenheit haben die Nutzerinnen und Nutzer mehrere Mediatheken gebraucht, um das richtige Video zu finden. Wir halten es für zukunftsweisend in der ARD gemeinsam aufzutreten und dafür die besten Bedingungen zu liefern: Nun ist es ein kurzer Weg vom 'Tatort' hin zur 'SWR Landesschau' oder zu 'Verstehen Sie Spaß?'." Boudgoust bezeichnet die ARD Mediathek zudem als "beste Plattform für sämtliche Bewegtbildinhalte der Landesrundfunkanstalten". Ob nun andere Dritte dem Beispiel des SWR folgen und ihre Inhalte künftig nur noch in der senderübergreifenden Mediathek bereitstellen, ist unklar.

