Vox setzt nun auch am Wochenende auf "Bones"

Vox reduziert die extrem hohe Dosis an Wiederholungen der Serie "Criminal Intent - Verbrechen im Visier" nun auch sonntags und zeigt schon ab dieser Woche mittags "Bones" in Wiederholungen vom Freitagabend.



16.08.2019

Vox nimmt ein wenig Feintuning an seinem Wochenendprogramm vor und reduziert die bislang sehr hohe Dosis an Wiederholungen von "Criminal Intent" am Samstag und Sonntag auf ein etwas verträglicheres Maß. Schon vor einiger Zeit fiel die Entscheidung, samstags künftig nur noch zwischen etwa 5:20 Uhr und 9:40 Uhr "Criminal Intent" zu zeigen und nicht mehr wie bislang bis etwa 11:50 Uhr. Dazwischen setzt Vox künftig die Wiederholung des Donnerstags-Films, am kommenden Samstag also "Pitch Perfect".

Noch deutlich längere Strecken füllte Vox zuletzt sonntags mit "Criminal Intent". In der vergangenen Woche lief die Serie zwischen 5:30 Uhr und 15:15 Uhr fast zehn Stunden lang, am 25. August war die Serie gar für insgesamt elfeinhalb Stunden angesetzt. Das hat man nun doch noch einmal überdacht und ersetzt ab sofort die jeweils letzten drei geplanten Folgen von "Criminal Intent" durch die "Bones"-Episoden vom Freitagabend. Die Startzeit variiert allerdings: Am kommenden Sonntag geht's um 11:50 Uhr los, am 25. August erst um 14:15 Uhr, am 1. September gegen 14:30 Uhr.

