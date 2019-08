"Köln 50667"-Darsteller Kantorek stirbt bei schwerem Unfall

© RTL II/Per Florian Appelgren

Von Beginn an war Ingo Kantorek in der RTL-II-Soap "Köln 50667" zu sehen, jetzt ist der Schauspieler bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Zuletzt war der 44-Jährige in einem neuen Tattoo-Format bei RTL II zu sehen.



16.08.2019 - 17:08 Uhr von Alexander Krei 16.08.2019 - 17:08 Uhr

Trauer um Ingo Kantorek: Der Schauspieler ist Medienberichten zufolge im Alter von 44 Jahren bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Auch seine Frau starb in Folge des Unfalls. Das Paar soll sich auf dem Rückweg aus dem Italien-Urlaub befunden haben, als Kantoreks Frau auf der Autobahn A8 bei Sindelfingen die Kontrolle über den Wagen verlor.

Bekannt wurde Ingo Kantorek durch seine Rolle in der RTL-II-Soap "Köln 50667". Von Beginn an gehörte er zur festen Besetzung und spielte die Hauptrolle des Alex Kowalski. Später war er auch in der Serie "Team 13 - Freundschaft zählt" zu sehen. "Wir sind geschockt und voller Anteilnahme für die Angehörigen. Wir können es noch gar nicht fassen", erklärte Felix Wesseler von der "Köln 50667"-Produktionsfirma Filmpool am Freitag.

Erst vor wenigen Wochen hatte RTL II ein neues Format mit Ingo Kantorek ausgestrahlt. In "Tattoo Stories - Das geht unter die Haut" begleitete er zusammen mit der Burlesque-Tänzerin Zoe Scarlett Menschen, die sich aufgrund besonderer Ereignisse ein Tattoo stechen lassen wollen.

