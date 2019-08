"Duell um die Welt": ProSieben nennt die neuen Promis

© ProSieben

Weil sich Joko und Klaas nicht mehr selbst zu halsbrecherischen Aufgaben um die Welt schicken wollen, führte man im vergangenen Jahr die "Team-Edition" ein. Nun ist bekannt, welche Promis sich diesmal in den Dienst von Joko und Klaas stellen.



18.08.2019 - 10:00 Uhr von Uwe Mantel 18.08.2019 - 10:00 Uhr

13 Mal stellten sich Joko und Klaas gegenseitig unverhältnismäßige Aufgaben und schickten sich dafür rund um den Globus - zuletzt im Herbst 2017. Da sie zu weiteren solchen Einsätzen nicht bereit waren, stellte ProSieben im Herbst 2018 das Konzept um. Seither bestreiten die beiden nur noch die Studiospiele, für die Aufgaben in anderen Ländern suchen sie sich stattdessen andere Promis, die an ihrer Stelle antreten - "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" war geboren. Ganz so stark wie die ursprüngliche Version liefen die neuen Ausgaben zwar nicht mehr, mit im Schnitt gut 14 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren sie für ProSieben trotzdem ein voller Erfolg.

Kein Wunder also, dass es in diesem Herbst weiter geht. Nun wurden auch die Promis für die neuen Staffeln bekanntgegeben. Diesmal mit dabei: Tokio Hotel, Charlotte Roche, Sophia Thomalla, Marteria, Paul Janke, Edin Hasanović, Max Giesinger, Mario Basler, H.P. Baxxter, Simon Gosejohann, Thorsten Legat und - erneut - Jeannine Michaelsen, die Moderatorin der Sendung, höchstselbst. Neuerung zur neuen Staffel: Diesmal werden die Studio-Anteile live gesendet. Schon die letzten Ausgaben des ursprünglichen "Duell um die Welt" im Herbst 2017 waren live, zur Einführung der Team-Edition hatte man dann aber wieder auf Aufzeichnungen zurückgegriffen. Die erste neue Folge zeigt ProSieben am Samstag, 31. August. Produziert wird die Sendung von Florida TV.

