Sportdigital macht den Fußball-Fokus im Namen deutlich

Nachdem sich Sportdigital seit einigen Jahren auf internationalen Fußball konzentriert, macht man diesen Fokus jetzt auch im Namen sichtbar - und benennt sich in Sportdigital Fußball um. Im Zuge dessen gibt es auch ein neues Design.



19.08.2019 - 11:56 Uhr von Alexander Krei 19.08.2019 - 11:56 Uhr

Der Pay-TV-Sender Sportdigital verpasst sich ein neues Design und nutzt die Gelegenheit, um auch am Namen zu schrauben. Ab sofort heißt das Angebot Sportdigital Fußball, um den Zuschauern die Ausrichtung zu verdeutlichen, wie es heißt. Tatsächlich hat sich der Sender seit einigen Jahren auf die Übertragung internationaler Fußballspiele fokussiert. Im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de hatte Geschäftsführer Gisbert Wundram erst vor wenigen Wochen Veränderungen in Aussicht gestellt.

Er müsse "noch klarer kommuniziert werden, dass wir ein Fußballsender sind", so Wundram damals. Nun also Sportdigital Fußball. Im Zuge der Namensanpassung ist auch ein neues Logo entstanden. Das alte, eckige Logo weicht einem runden Logo mit 3D-Elementen. In einem fließenden Übergang werde sich der Sender sukzessive in einem neuen Gewand präsentieren, erklärt Sportdigital. Entwickelt wurde das neue Design von Creative Director Tom Druckrey.

"Mit unserem neuen Logo verbinden wir Gegenwart und Zukunft und stellen den Fußball als die mit Abstand beliebteste aller Sportarten folgerichtig in den Mittelpunkt", sagt Gisbert Wundram. "In unserem überarbeiteten Sendesignet hat der Mittelkreis einen klaren Wiedererkennungswert für unsere Zuschauer, durch die Abrundung des Logos und die dreidimensionale Struktur bekommt das Signet aber einen ganz neuen Glanz und wirkt deutlich dynamischer."

