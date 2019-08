n-tv erhöht die Dosis seines "Startup Magazins" erneut

© MG RTL D/Werner Schuering

Beim Nachrichtensender n-tv ist man offensichtlich zufrieden mit der Performance des "Startup Magazins". Wenn das Format im September aus seiner Sommerpause zurückkehrt, wird die Schlagzahl erhöht - und das nicht zum ersten Mal.



20.08.2019 - 10:04 Uhr von Timo Niemeier 20.08.2019 - 10:04 Uhr

Seit Anfang 2018 zeigt n-tv neben seinen wöchentlichen "Startup News" auch das "Startup Magazin". Zunächst nur monatlich, ist die von Etienne Bell moderierte Sendung seit Anfang dieses Jahres alle zwei Wochen zu sehen. Nun erhöht n-tv die Schlagzahl erneut. Wenn die neue Staffel am 21. September startet, gibt es das Magazin wöchentlich zu sehen. Das bestätigte der Sender gegenüber DWDL.de.

Am Sendeplatz ändert sich unterdessen nur wenig. Wie gehabt ist das "Startup Magazin" auch künftig Samstagfrüh zu sehen, n-tv wird die Sendung um 8:30 Uhr zeigen. Bislang lief das Format rund 15 Minuten früher am Samstagvormittag. Die Wiederholung der Sendung zeigt n-tv künftig am darauffolgenden Montag um 15:15 Uhr.

Inhaltlich widmet sich das Magazin nach wie vor einem Schwerpunktthema, das gemeinsam mit einem Experten von verschiedenen Seiten beleuchtet wird. Beim Staffelstart am 21. September geht es um das Thema "Nachhaltigkeit". Geplant sind darüber hinaus Sendungen zu den Themen "Digitalisierung der Bildung", "Gründerinnen – Mutige Minderheit" und "Legal-Tech". Außerdem wird es eine Spezial-Ausgabe im Oktober von der Startup-Messe bits & pretzels in München geben.

