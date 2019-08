Einige YouTube-Originals ab Ende September frei verfügbar

Nachdem YouTube bereits letztes Jahr versprochen hatte, dass die Originals in naher Zukunft kostenlos für die breite Masse zur Verfügung gestellt werden, ist es nun bald soweit. Es gibt allerdings weiterhin etliche Ausnahmen.

Wie YouTube in einer Mail an seine zahlenden Abonnenten verkündet, werden einige der bislang exklusiv zahlenden Premium-Nutzern vorbehaltenen Eigenproduktionen allen Nutzern kostenfrei verfügbar gemacht. Dieser Strategiewechsel von Googles Angebot wurde bereits im November vergangenen Jahres bekanntgegeben. Stattdessen setzt man hier nun auf höhere Reichweite und Werbefinanzierung.

"Wir werden anfangen, all unsere Originals mit Werbung zu versehen, damit wir dem wachsenden Bedürfnis einer globalen Fanbase gerecht werden können", wurde damals ein YouTube-Sprecher zitiert. "Wir wollen unsere Zuschauerschaft erweitern und Werbetreibenden die Möglichkeit geben, Teil unseres tollen Contents zu werden, der die ganze YouTube Generation erreicht." Hierzulande kostet der Zugang zu YouTube Premium derzeit noch monatlich 11,99 Euro - ein stolzer Preis, der sich für viele nicht zu lohnen scheint.

Im nun freien YouTube-Angebot vertreten sind Serien wie "Cobra Kai", "Impulse", "Step Up: High Water", "Mind Field", "Foursome". Es gibt jedoch ein großes 'Aber' und allerhand Produktionen, die weiterhin den zahlenden Kunden vorbehalten sind. Anbei finden Sie jene Serien, die weiterhin auf der Exklusiv-Liste stehen. Die, die mit einem Stern versehen wurden können nur zu bestimmten Zeitpunkten mit Werbeeinblendungen wiedergegeben werden. Diese "bestimmten Zeitpunkte" wurden bislang nicht näher definiert. Premium-Abonnenten genießen auch weiterhin den Vorteil werbefreier Inhalte. Zudem werden einige Inhalte im kostenfreien Angebot erst Woche für Woche freigeschaltet, während sie für zahlende Nutzer auf einen Schlag online stehen.

Weiterhin exklusiv für Premium-Abonnenten:

12 Deadly Days

A Trip to Unicorn Island

Alexander

IRL

Best Shot (Unzensiert)

Bodied

Broke

BTS: Burn the Stage

Bullsprit

Burn the Stage: The Movie

Champagne ILL

Cobra Kai*

Dallas & Robo

Dan & Phil: The Amazing Tour is Not on Fire

DanTDM Creates a Big Scene

Dance Camp

Demi Lovato: Simply Complicated (Director's Cut)

Do You Want to See a Dead Body?

Escape the Night

F2 Finding Football

Fight of the Living Dead

Fischer's and the Lost Treasure

Foursome*

Fruit Ninja

Furze World

Wonders

G Funk

Ghostmates

Good Game

Groom*

Hyperlinked

I'm Poppy

Idolish 7

Impulse*

Inventerprise

Jay Park: Chosen1

Jingle Ballin'

Kat & June

Katy Perry: Witness World Wide

KediKing of the Dancehall

Kings of Atlantis

Kwon Ji Yong

Lace Up

Lazer Team

Lazer Team 2

LeFloid vs. The World

Les Emmerdeurs

LifeLineLindsey Stirling: Brave Enough

Liza on Demand*

Maluma: Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré (Director's Cut)

Mat Pat's Game Lab

Me and My Grandma

Mind Field*

Museo

Neuland

One Shot

Origin

Paranormal Action Squad

Prank Academy

Re:Imagine

Re:Set

Reggae Shark

Roman Atwood's Day Dreams

Run, Big Bang Scout!

Ryan Hansen Solves Crimes on Television

Scare PewDiePie

Sherwood

Sideswiped

Sing It

Single By 30

Snap!

Sobreviví

Squad Wars

Stalking Vampire

Step Up: High Water

Sugar

The Deported

The Fake Show

The Keys of Christmas

The Sidemen Show

The Thinning

The Thinning: New World Order

ThreadBanger: Do or DIY

Top Management

Tyler Shields: Provocateur

Ultimate Expedition

Viper Club

Vlogumentary

WayneWe are Savvy

We Love You

Weird City