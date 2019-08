ZDFneo zeigt neue "Druck"-Staffel an nur einem Abend

© ZDF/Christoph Assmann

Ende September findet die vierte Staffel der funk-Serie "Druck" ihren Weg ins Programm von ZDFneo. Der Sender setzt dabei auf eine Marathon-Programmierung bis tief in die Nacht hinein. Auch "Countdown Copenhagen" kehrt zurück.



20.08.2019 - 11:58 Uhr von Alexander Krei 20.08.2019 - 11:58 Uhr

ZDFneo wird auch die vierte Staffel der funk-Serie "Druck" ausstrahlen. Jetzt hat der Sender einen Termin gefunden - die Programmierung mutet allerdings ungewöhnlich an. Gezeigt werden nämlich alle zehn Folgen am Stück, sodass "Druck" am Sonntag, den 29. September zwischen 23:15 Uhr und 2:55 Uhr nachts zu sehen sein wird.

Im Zentrum der neuen Folgen steht die gläubige Muslima Amira. Sie lebt in verschiedenen Welten, die sie bisher eigentlich immer geschickt voneinander trennen konnte – bis ihre Brüder plötzlich ihre besten Freundinnen kennenlernen und Amira sich auf den ersten Blick in den schönsten Jungen der Welt verliebt.

Bei "Druck" handelt es sich um die deutsche Adaption der norwegischen Serie "SKAM", für deren Produktion Bantry Bay Productions verantwortlich zeichnet. Regie führen Pola Beck, Barbara Ott und Luzie Loose nach den Drehbüchern von Julia Penner sowie Sandra Stöckmann, Jonas Lindt, Jasmina Wesolowski und Janna Maria Nandzik.

Neben "Druck" schickt ZDFneo im Herbst auch "Countdown Copenhagen" in die neue Staffel. Los geht es am Freitag, den 4. Oktober um 22:00 Uhr. Auch hier setzt der Sender auf eine hohe Dosis: Gleich vier Folgen laufen am Stück, einen Tag später folgen ab 22:10 Uhr die restlichen vier Folgen. Bei der ersten Staffel hatte ZDFneo auf eine tägliche Ausstrahlung gesetzt.

Teilen