Männersender DMAX rüstet bei Trucker-Formaten auf

© DMAX

Am 3. Oktober startet DMAX nicht nur die mittlerweile neunte Staffel der "Asphalt-Cowboys", sondern mit "Euro Truckers" noch ein ähnlich gelagertes Format. Und mit "King of Trucks" ist die nächste Eigenproduktion für 2020 schon unterwegs



20.08.2019 - 12:02 Uhr von Uwe Mantel 20.08.2019 - 12:02 Uhr

Männersender und Truckerformate - klingt wie ein Klischee, funktioniert bei DMAX aber augenscheinlich wirklich ziemlich gut. Die "Asphalt-Cowboys" etwa gehen am 3. Oktober bereits in ihre neunte Staffel. Immer donnerstags um 20:15 Uhr gibt es dann zwölf neue Episoden über den Alltag deutscher Trucker auf den Straßen und Rastplätzen der Welt. Direkt im Anschluss startet ab 21:15 Uhr mit "Euro Truckers - Immer auf Achse" dann eine europaweite Discovery-Koproduktion.

In dem neuen Format werden 20 leidenschaftliche Trucker aus Polen, Italien, den Niederlanden und Deutschland bei ihrer Arbeit begleitet. Während holländische LKW-Fahrer in ihrem Land hoch angesehen sind, kämpfen ihre deutschen Kollegen mit Vorurteilen gegen ihren Beruf. In Italien haben die "Camionista" vor allem mit den Unwägbarkeiten der Strecken zu kämpfen, die häufig mehr aus Schlaglöchern als sauber asphaltierten Straßen bestehen. Und in manch polnischer Region stellen sich Kuhherden und Pferdewegen als Hindernis in den Weg. Das Format wird neben DMAX auch beim Discovery Channel in den Niederlanden und Polen, bei DMAX Italia und Quest in Großbritannien gezeigt. Wie schon die "Asphalt-Cowboys" kommt auch "Euro Truckers" von Preview Productions.

Und für 2020 steht schon das nächste Trucker-Format in den Startlöchern: In Kürze beginnt Storyhouse Productions mit den Dreharbeiten für "King of Trucks". Die Serie begleitet Marco Barkanowitz von "American Truck Promotion". Er importiert gemeinsam mit seinem Team echte US-Trucks, verleihen diesen das nötige Extra und machen sie fit für deutsche Autobahnen. Sechs Folgen werden hier zunächst produziert, die Ausstrahlung ist fürs erste Halbjahr 2020 vorgesehen.

Teilen