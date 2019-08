"Love Nature": Sky sichert sich langfristig Tierdokus

© Sky

Durch einen umfangreichen Vertrag zwischen Sky plc und der Blue Ant Media darf sich jeder Sky-Kunde zukünftig auf ein frisches Portfolio an Tierdokumentationen freuen. Bereitgestellt werden diese durch den Streamingdienst "Love Nature".



Die Filmbibliothek von Sky wird um zahlreiche Tierdokumentationen erweitert. Wie das Pay-TV-Unternehmen bekanntgegeben hat, hat man einen mehrjährigen Lizenzvertrag mit Blue Ant Media abgeschossen. Dadurch können Sky-Kunden in Zukunft auf die gesamte Bandbreite des "Love Nature"-Streamingdienstes zugreifen. Hunderte Stunden an verschiedensten Tier-Formaten sind dort zu finden. Ein neuer, linearer Sender wird nach dieser Akquirierung zwar nicht auf die Beine gestellt, der gesamte Inhalt wird jedoch stets über Sky Q und Sky Ticket zur Verfügung stehen.

"Wir freuen uns sehr für unsere Kunden, dass wir noch dieses Jahr unser Doku-Angebot für die ganze Familie in Deutschland und Österreich mit dem brillanten Content von 'Love Nature' erweitern können", sagt Carsten Hauke, Senior Vice President Strategy bei Sky Deutschland. Unter den kommenden Highlights werden sich Produktionen wie "Africa's Hidden Kingdoms, "The Big Dry" und "Strange Creatures" finden, die allesamt in HD und 4K-Qualität gedreht wurden.

"Love Nature" ein Videostreaming-Service rund um das Thema Natur und Tierwelt. Ganz gleich, ob lineares Fernsehen, OTT, VOD oder YouTube: Love Nature wirbt damit, seine Zuschauer und Liebhaber der Tierwelt auf jeder Plattform zu erreichen. Im Zuge dessen hat sich der Streamingdienst in den letzten Monaten bereits darum bemüht, in der Schweiz Teil von Swisscom und in den Niederlanden Teil von KPN zu werden. "Love Nature" ist ein Gemeinschaftsprojekt von Blue Ant Media und Smithsonian Networks.

