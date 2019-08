RTL II verrät Starttermin für verlängertes "Love Island"

© RTL II/Magdalena Possert

Nach dem Quoten-Erfolg des Vorjahres hat RTL II frühzeitig eine dritte Staffel von "Love Island" in Aussicht gestellt. Jetzt steht fest: Los geht es Anfang September. Dann haben die Singles sogar vier Wochen Zeit, um sich zu verlieben.



22.08.2019 - 10:27 Uhr von Alexander Krei 22.08.2019 - 10:27 Uhr

In den vergangenen beiden Jahren mauserte sich "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" für RTL II zum schönen Erfolg. Kein Wunder also, dass der Sender bereits frühzeitig angekündigt hat, die dritte Staffel auf vier Wochen auszudehnen. Inzwischen steht auch ein Ausstrahlungstermin fest: Wie RTL II am Donnerstag bestätigte, sind die neuen Folgen ab dem 9. September täglich zu sehen.

Die Datingshow läuft montags bereits um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags erfolgt die Ausstrahlung von "Love Island" jeweils um 22:15 Uhr. Darüber hinaus stehen die aktuellen Folgen immer sieben Tage nach der Ausstrahlung bei TVNOW zum Abruf bereit. Mit Blick auf die Moderation gibt's zudem keine Veränderung: Wie gehabt führt Jana Ina Zarrella durch die Sendung.

Darüber hinaus setzt RTL II wieder auf Interaktivität - mit Hilfe der App können die Zuschauer den Verlauf von "Love Island" aktiv mitgestalten. Im vergangenen Jahr kam die Show bestens an: Mit im Schnitt mehr als neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war die zweite Staffel deutlich erfolgreich als die erste im Jahr zuvor. Produziert wird "Love Island" von ITV Studios Germany

Teilen