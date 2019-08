NDR und SWR verfilmen das Leben von Robert Lembke

© imago images / teutopress

Ein Doku-Drama von NDR und SWR will dem Leben von TV-Legende Robert Lembke nachspüren. In wenigen Tagen starten die Dreharbeiten für den Film über den langjährigen Moderator von "Was bin ich?". Die Ausstrahlung soll 2020 erfolgen.



23.08.2019 - 11:28 Uhr von Alexander Krei 23.08.2019 - 11:28 Uhr

Mehr als 300 Ausgaben von "Was bin ich?" präsentierte Robert Lembke zwischen 1955 und 1989. Immer mit dabei: Die kultige Frage "Welches Schweinderl hätten S' denn gern?". Nun, 30 Jahre nach dem Tod des legendären Moderators, arbeiten NDR und SWR an einem Doku-Drama über sein Leben. Der Titel: "Lembke - Wer bin ich?".

Eric Fiedler ("It Must Schwing - Die Blue-Note-Story") und Niki Stein ("Der Mann im Strom") wollen der Frage nachgehen, wer der Mann hinter der Fassade des stets gutgelaunten Rate-Onkels wirklich war. Über Jahre hinweg haben die beiden recherchiert, am 27. August soll nun die erste Klappe für die Koproduktion fallen, die im Sommer kommenden Jahres im Ersten laufen wird.

Für den Film versprechen die Macher unbekanntes Archivmaterial, das neue Einblicke in das Leben der TV-Legende gibt. Drehorte sind unter anderem Hamburg, München und Berlin. Als Interviewpartnerin wurde Marianne Koch gewonnen, die jahrzehntelang im Rateteam von "Was bin ich?" saß. Als Zeitzeugin und Beraterin ist außerdem Lembke-Enkelin Linda Benedikt dabei.

Teilen