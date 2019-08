DFB-Pokal: Sport1 zeigt die Bayern, Das Erste den BVB

© DFB

Nachdem die Begegnungen der 2. Runde des DFB-Pokals inzwischen terminiert sind, haben sich die ARD und Sport1 auch die Spiele ausgesucht, die sie übertragen werden. Die Wahl fiel auf die zwei wohl zugkräftigsten Vereine.



23.08.2019 - 11:30 Uhr von Uwe Mantel 23.08.2019 - 11:30 Uhr

Mit insgesamt 1,8 Millionen Zuschauern und Marktanteilen über 7 Prozent bei Jung und Alt für die Partie zwischen dem BVB und dem KFC Uerdingen legte Sport1 kürzlich einen gelungenen Einstand mit seinen DFB-Pokal-Übertragungen hin - und bei der zweiten Runde dürfte nun sogar noch etwas mehr drin sein. Am 29. Oktober ab 20 Uhr wird Sport1 nämlich das Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München übertragen - und letzterer ist noch immer der zugkräftigste Verein des Landes.

Sport1 beginnt an diesem Abend bereits um 18 Uhr mit der Vorberichterstattung, nach dem Abpfiff folgt dann eine ausführliche Nachberichterstattung. Kommentator Markus Höhner, Experte Stefan Effenberg und Moderatorin Laura Papendick melden sich live aus dem Vonovia Ruhrstadion in Bochum, Jochen Stutzky und Ruth Hofmann moderieren im Studio. Sechs Mal trafen die beiden Mannschaften übrigens bislang im DFB-Pokal aufeinander, nur einmal gewann der VfL Bochum - im Jahr 1968.

Das Erste hat dann am Tag darauf, also am Mittwoch, 30. Oktober das Borussen-Duell zwischen Dortmund und Mönchengladbach live im Programm. Anstoß ist hier etwas später erst um 20:45 Uhr, sodass ab 20:15 Uhr noch die Möglichkeit einer Vorberichterstattung besteht. Anschließend werden in der "Sportschau" noch die Zusammenfassungen der anderen Mittwochsspiele gezeigt, u. a. vom Aufeinandertreffen der beiden Bundesligisten VfL Wolfsburg und RB Leipzig.

Bei Sport1 beginnt die umfangreiche Berichterstattung über den DFB-Pokal bereits am Montag mit der Sendung "Pokalfieber". Ab 18:30 Uhr blickt Moderator Jochen Stutzky zusammen mit Studiogästen auf die anstehende Pokalrunde. Am Donnerstag, 31. Oktober werden die Höhepunkte aller Partien der 2. Runde des DFB-Pokals dann ab 20 Uhr in "DFB-Pokal Pur" zusammengefasst. Anschließend steht live ab 22:30 Uhr die Analyse-Sendung zur 2. Runde auf Sport1 an. Zudem wird es zur Einstimmung auf das zweite Livespiel auch wieder neue Ausgaben der "DFB-Pokal Klassiker" geben.

Teilen