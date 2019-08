Ulrike Folkerts steht für "Herzkino"-Film vor der Kamera

© ZDF/Rick Friedman

Derzeit entsteht in Boston und Umgebung der 40. Film der "Katie Fforde"-Reihe. Vor der Kamera steht unter anderem Ulrike Folkerts, die sonst vorwiegend im "Tatort" zu sehen ist. Nun steht also gewissermaßen ein Sonntagsausflug zum ZDF an.



25.08.2019

Wenn Schauspielerin Ulrike Folkerts sonntags vor einem Millionenpublikum im Fernsehen zu sehen ist, dann zumeist in der Rolle der "Tatort"-Ermittlerin Lena Odenthal. Jetzt übernimmt sie allerdings die Hauptrolle in dem "Herzkino"-Film "Ein Haus am Meer" fürs ZDF. Seit wenigen Tagen steht Folkerts zusammen mit Götz Schubert für die "Katie Fforde"-Reihe vor der Kamera handelt. Es handelt sich dabei bereits um den 40. "Kati Fforde"-Film.

Im Mittelpunkt steht die 60-jährige Anne (Ulrike Folkerts), die sich noch nie so alt gefühlt hat Als wäre es nicht schlimm genug, dass sie aufgrund ihres Alters entlassen wurde, bändelt ihre Tochter nun auch noch mit dem deutlich älteren Joe (Götz Schubert) an, der ausgerechnet Annes Jugendliebe ist - und wie schon vor 40 Jahren, liebt er es noch immer, dazwischenzufunken.

In weiteren Rollen sind Romina Küper, Stephan Szasz, Esther Esche, Hartmut Volle und andere zu sehen. Regie führt Helmut Metzger nach dem Drehbuch von Jörg Tensing. Produziert wird "Katie Fforde: Ein Haus am Meer" von Network Movie Hamburg. Produzentinnen sind Jutta Lieck-Klenke und Sabine Jaspers, als Producerin fungiert Nina Tanneberger. Die Dreharbeiten in Boston und Umgebung dauern noch bis Mitte September. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

