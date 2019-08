"Pittiplatsch" feiert nach fast 30 Jahren TV-Comeback

© RBB/Thorsten Jander

Anlässlich des 60. Sandmännchen-Jubiläums holt der RBB Pittiplatsch, Schnatterinchen und Moppi zurück ins Fernsehen. Derzeit entstehen erstmals seit Anfang der 90er Jahre neue Folgen, für die Puppenbauer Norman Schneider die Figuren neu schuf.



25.08.2019 - 12:18 Uhr von Alexander Krei

Erstmals seit 1991 entstehen neue "Pittiplatsch"-Folgen: Der RBB hat anlässlich des bevorstehenden 60. Geburtstags von "Unser Sandmännchen" ein Comeback der Kinder-Reihe angekündigt, die einst in der DDR Kultstatus erreichte. 13 neue Folgen entstehen derzeeit in Hamburg - mit dabei: Der freche Kobold, Ente Schnatterinchen und Hund Moppi. Die ersten "Pittiplatsch"-Folgen waren 1959 ausgestrahlt worden, seither wurden über 500 Abendgrußgeschichten ausgestrahlt.

Für die aktuellen Folgen hat Puppenbauer Norman Schneider die drei Figuren neu geschaffen. In der Vergangenheit baute Schneider unter anderem Puppen für die ZDF-Kinderserie "Siebenstein" und arbeitete für die Jim Henson Company in New York. Produziert wird "Pittiplatsch" von TRIKK17-Animationsraum GmbH, Produzent ist Björn Magsig. Regie führt Sandra Schießl nach den Geschichten von Autor Thomas Möller, der sämtlichen Staffeln der NDR-Kinderserie "Eine Möhre für Zwei" mitgeschrieben hat.

Gespielt und gesprochen werden die Figuren von Christian Sengewald, der sich mit "Pittiplatsch" bestens auskennt, spielt er doch schon seit neun Jahren den Pittiplatsch in der Tourneeproduktion "Pittiplatsch auf Reisen"), Susi Claus und Martin Paas. Gedreht wird noch bis zum 29. August. Ein Ausstrahlungstermin steht auch bereits fest: Kika, RBB Fernsehen und MDR Fernsehen werden die neue Staffel ab dem 26. November wöchentlich im "Sandmänndchen" zeigen.

Und darum geht's: Pittiplatsch sorgt mit seiner unbedarften Art für jede Menge Chaos. Mal will der kleine Kobold als Hänsel verkleidet seiner Freundin Schnatterinchen ihre frisch gebackenen Lebkuchen abluchsen, dann wieder versetzt er das Wohnzimmer seines Baumhauses durch einen missglückten Zauber in ein unübersichtliches Durcheinander. Der zottelige Hund Moppi wiederum liegt am liebsten vor seinem Holzfass und will eigentlich nur seine Ruhe.

