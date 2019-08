ProSieben mit Sondersendung über brennenden Regenwald

© ProSieben

Das Privatfernsehen entdeckt in diesen Monaten sein Sendungsbewusstsein neu. Nachdem zuletzt RTL mehrfach mit aktuellen Sondersendungen aufgefallen ist, kündigte nun ProSieben für Montag um 20:15 Uhr ein Special über die Brände am Amazonas an.



25.08.2019 - 18:13 Uhr von Uwe Mantel 25.08.2019 - 18:13 Uhr

ProSieben hat überraschend für Montag eine kurzfristige Programmänderung angekündigt: Um 20:15 Uhr nimmt man eine 15-minütige Sondersendung unter dem Titel "ProSieben Spezial: Der Regenwald brennt" ins Programm. In der von Stefan Gödde moderierten live übertragenen Sendung will man Fakten und Hintergründe zu den verheerenden großflächigen Waldbränden im Amazonas-Regenwald liefern.

"Was bedeutet es, dass die Lunge der Welt brennt? Warum scheinen die Brände außer Kontrolle zu sein? Wie können wir in Zukunft helfen?" sind Fragen, die aufgegriffen werden sollen. Verantwortlich ist die sendereigene Magazin-Redaktion, in der u.a. auch "Galileo" entsteht. Das normale Abendprogramm verschiebt sich durch die Sondersendung entsprechend, "The Big Bang Theory" beginnt somit gegen 20:30 Uhr.

Die Ankündigung passt in die Entwicklung der vergangenen Monate. RTL hatte zuletzt schon einige Male aktuelle Sondersendungen kurzfristig ins Programm genommen, auch bei ProSiebens Schwestersender Sat.1 will man wieder stärker auf aktuelle Informationen setzen. Senderchef Kaspar Pflüger kündigte im DWDL.de-Interview zuletzt an, dass man die Marke "Akte" auch für Sondersendungen à la "Brennpunkt" nutzen wolle. "Unsere frisch aufgebaute, eigene Inhouse-Redaktion steht in den Startlöchern und hat große Lust, auch wieder mehr auf aktuelle Ereignisse zu reagieren", so Pflüger.

