Daniel Boschmann wird wieder Frühaufsteher für Sat.1

Sat.1 wird auch nach dem Aus von "Endlich Feierabend!" auf Daniel Boschmann setzen. Der Moderator wird von der kommenden Woche an wieder ins "Frühstücksfernsehen" zurückkehren, das er 2018 für das neue Magazin verlassen hatte.



26.08.2019 - 09:48 Uhr von Alexander Krei 26.08.2019 - 09:48 Uhr

Einmal Vorabend und zurück: Daniel Boschmann wird ab der kommenden Woche wieder zum Frühaufsteher und in das Moderations-Team des "Sat.1-Frühstücksfernsehens" zurückkehren. Gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte eine Sendersprecherin, was der Moderator am Sonntagabend selbst via Twitter verkündete.

Boschmann wird demnach vom kommenden Montag an wieder an der Seite von Marlene Lufen im "Frühstücksfernsehen" zu sehen sein. Beide hatten zu Beginn des Jahres auch die Primetime-Show "Dancing on Ice" gemeinsam präsentiert. Im Gegenzug erhält Shootingstar Chris Wackert nach DWDL.de-Informationen weniger Einsätze am Morgen als zuletzt.

"Es klingt zu romantisch, ja. Aber es ist ein bisschen wie nach Hause kommen", sagt Boschmann. "Man weiß, wo alles steht, überall bekannte Gesichter und das über alles geliebte Haustier. Ich freue mich riesig aufs frühe Aufstehen - auch wenn 2:57 Uhr seeeehr früh ist."

Im vergangenen Jahr hatte Daniel Boschmann das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" verlassen, um zusammen mit Annett Möller das neue Magazin "Endlich Feierabend!" zu präsentieren. Die Sendung konnte die Quoten-Erwartungen allerdings von Beginn an nicht erfüllen und wurde vor wenigen Wochen abgesetzt.

Auch seine bisherige Co-Moderatorin Annett Möller wird noch einmal an anderer Stelle im Sat.1-Programm auftauchen: Für den Sender soll sie das neue Foirmat "Mit Nagel und Köpfchen" präsentieren, für das es aber noch keinen Ausstrahlungstermin gibt.

