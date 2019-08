Thomas Anders begibt sich wieder auf Ahnenforschung

© ZDF/Nora Erdmann

Das ZDF zeigt ab Oktober neue Folgen von "Du ahnst es nicht". Thomas Anders und sein Team begeben sich darin für ihre Gäste auf Ahnenforschung. Die erste Staffel erzielte im Schnitt eher maue Quoten.



26.08.2019 - 16:05 Uhr von Uwe Mantel 26.08.2019 - 16:05 Uhr

Am 6. Oktober meldet sich Thomas Anders am Sonntagnachmittag im ZDF mit neuen Folgen des von ihm präsentierten Formats "Du ahnst es nicht!" zurück. Gemeinsam mit seinem Team begibt sich Anders darin für seine Gäste auf eine Reise in die Vergangenheit. Sie erfahren von den Ahnenforschern mehr darüber, woher sie stammen, ob ihre Vorfahren große Persönlichkeiten der Geschichte waren und ob sich dubiose Familiengeheimnisse wirklich als wahr erweisen.

Namensforscher Prof. Dr. Jürgen Udolph erläutert zudem, welche Bedeutung ihre Familiennamen haben und warum sie so heißen, wie sie heißen. Im Herbst vergangenen Jahres hatte das ZDF bereits eine erste, fünf Folgen umfassende Staffel ausgestrahlt, nun wurden acht neue Ausgaben produziert. Die Quoten schwankten damals zwischen mäßigen 10,3 Prozent und sehr schwachen 4,8 Prozent Markanteil beim Gesamtpublikum. Produziert wird die Reihe von ZDF Digital.

