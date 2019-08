Ex-Chef von kabel eins Doku wechselt zu Markenberatung

© Martin et Karczinski

Mehr als zwei Jahre sind vergangen, seit er als Chef des Spartensenders kabel eins Doku im Zuge einer Umstrukturierung der Führungsetage bei ProSieben gehen musste. Nun tritt Thorsten Pütsch bei einer Kommunikationsagentur einen neuen Job an.



27.08.2019 - 08:17 Uhr von Alexander Krei 27.08.2019 - 08:17 Uhr

Die Münchner Kommunikationsberatung Martin et Karczinski holt Thorsten Pütsch an Bord. Der ehemalige Chef des Spartensenders kabel eins Doku übernimmt zum 1. September den Posten des Director Consultin and Communication. In dieser Funktion soll er vor allem die Kommunikationsberatung des Unternehmens ausbauen und bestehende wie neue Kunden in Fragen der Kommunikation und des Storytellings ihrer Marken- und Corporate-Design-Prozesse begleiten, heißt es.

Pütsch war bis Frühjahr 2017 Chef des damals noch neuen Senders kabel eins Doku. Im Zuge einer Umstrukturierung kümmern sich seither die Chefs von ProSieben, Sat.1 und kabel eins selbst um die kleineren Ableger (DWDL.de berichtete). In der Vergangenheit arbeitete Thorsten Pütsch aber auch in führenden Positionen bei N24 und ProSieben, später zeichnete er für das zentrale Marketing der TV-Sendergruppe von ProSiebenSat.1 verantwortlich.

"Ich freue mich sehr auf den Menschen Thorsten Pütsch, der unser Team mit seiner Medien- und Markterfahrung verstärken und unser weiteres Wachstum mit seinem tiefen Markenverständnis nachhaltig begleiten wird", so Peter Martin, Gründer und CEO von Martin et Karczinski.

