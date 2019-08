ZDF holt "Gipfelstürmer" und "Kriminalist" im Herbst zurück

© ZDF/Susanne Bernhard

Im Oktober zeigt das ZDF zwei neue Folgen seiner im Frühjahr gestarteten Film-Reihe "Gipfelstürmer - Das Berginternat". Zudem meldet sich "Der Kriminalist" zurück - und biegt allmählich auf die Zielgerade ein. Auch ein neuer "Dengler"-Krimi ist geplant.



27.08.2019 - 10:52 Uhr von Alexander Krei 27.08.2019 - 10:52 Uhr

Im Oktober zieht es das ZDF wieder in die Berge - und den Anfang machen zwei neue Folgen der im Frühjahr gestarteten Reihe "Gipfelstürmer - Das Berginternat". Am 10. und 17. Oktober gibt es auf dem bewährten Sendeplatz am Donnerstagabend um 20:15 Uhr jeweils einen 90-Minüter zu sehen, in deren Mittelpunkt wieder die Schülerinnen und Schüler des Sportinternats Bergbrunn stehen.

Frischen Serien-Stoff hält der Sender außerdem für den Freitagabend bereit, wo ab dem 11. Oktober wöchentlich um 20:15 Uhr insgesamt sechs neue Folgen von "Der Kriminalist" zu sehen sein werden. Es handelt sich dabei um die vorletzte Staffel der Serie mit Christian Berkel in der Hauptrolle. Im Frühjahr hatte das ZDF überraschend das Aus der Reihe angekündigt, die seit 14 Jahren regelmäßig gute Quoten erzielt (DWDL.de berichtete).

Ebenfalls bestätigt ist jetzt der Ausstrahlungstermin des nächsten "Dengler"-Krimis. Am Montag, den 7. Oktober läuft um 20:15 Uhr der Thriller "Brennende Kälte" nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Schorlau. In die Hauptrolle des ehemaligen BKA-Zielfahnders und Privatdetektivs Georg Dengler schlüpft erneut Ronald Zehrfeld.

Bei dem "Dengler"-Film handelt es sich um eine Produktion der Bavaria Fiction in Zusammenarbeit mit der Cuckoo Clock Entertainment. Hinter den "Kriminalist"-Folgen steht die Produktionsfirma Monaco Film, für die "Gipfelstürmer" zeichnet all in production verantwortlich.

