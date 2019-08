Rudi Cerne warnt bald wieder: "Vorsicht, Falle!"

© ZDF/Nadine Rupp

Im Herbst vergangenen Jahres hat das ZDF das einst von Eduard Zimmermann moderierte Magazin "Vorsicht, Falle!" neu aufgelegt. Trotz der eher überschaubaren Quoten kehrt es nun in höherer Schlagzahl zurück.



27.08.2019

Während "Aktenzeichen XY... ungelöst" seit 1967 durchgehend zum festen Inventar des ZDF gehört und gerade auch beim jüngeren Publikum so erfolgreich ist wie wenige andere ZDF-Formate, stellte das ZDF das ebenfalls von Eduard Zimmermann ins Leben gerufene Magazin "Vorsicht, Falle", in dem dieser vor "Neppern, Schleppern und Bauernfängern" warnte, 2001 ein. Im Herbst vergangenen Jahres wagte man sich dann aber doch wieder an eine Neuauflage.

Zunächst drei Folgen wurden im November am Samstagnachmittag gezeigt, in diesem Frühjahr folgten dann ncohaml drei Ausgaben - zuletzt allerdings mit im Schnitt nur noch einstelligen Marktanteilen beim Gesamptublikum und sogar weniger als 3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Trotz dieser eher mageren Ausbeute meldet sich Rudi Cerne im Oktober mit neuen Ausgaben zurück. Diesmal werden gleich 15 Folgen produziert, zu sehen sein werden sie ab dem 5. Oktober auf dem gewohnten Sendeplatz samstags um 15:15 Uhr. In der Mediathek werden sie schon am Tag zuvor veröffentlicht.

Das Konzept bleibt unverändert: In Einspielfilmen werden Betrugsmaschen geschildert, auch Opfer kommen zu Wort. Rudi Cerne zeigt mit Präventionsexperten von Polizei und Verbraucherschutz, wie man betrügerischen Straftaten aktiv entgeht, und gibt Tipps für Vorsichtsmaßnahmen im Alltag.

