ARD: Neue Nordsee-Reihe und weitere Watzmann-Fälle

Für den Freitags-Sendeplatz entsteht derzeit eine neue Degeto-Reihe mit dem Arbeitstitel "Küstenpiloten", für die unter anderem Jan-Gregor Kremp vor der Kamera steht. Zudem haben die Dreharbeiten für neue Folgen von "Watzmann ermittelt" begonnen.



27.08.2019 - 11:51 Uhr von Kevin Hennings 27.08.2019 - 11:51 Uhr

Derzeit laufen in Büsum, Sankt Peter-Ording und auf Helgoland die Dreharbeiten zu zwei Folgen einer neuen Degeto-Reihe mit dem Arbeitstitel "Küstenpiloten", die voraussichtlich im kommenden Jahr im Ersten ausgestrahlt werden soll. In den Hauptrollen stehen Nadine Boske, Hannes Wegener und Jan-Gregor Kremp vor der Kamera. NFP produziert, Regie führt Kerstin Ahlrichs nach den Drehbüchern von Marcus Hertneck und Sebastian Bleyl.





Erzählt wird die Geschichte der Pilotin Swantje Hansen (Nadine Boske) und ihrer Familie. Swantje arbeitet als Flugzeug-Mechanikerin im Familienunternehmen. Der Flugplatz ist ihr Leben und sie ist sich sicher, dass sie den Betrieb ihres Vaters Hauke (Jan-Gregor Kremp) übernehmen wird. Doch dann kommt unverhofft ihr Bruder (Hannes Wegener) aus Sibirien zurück und will sich ins gemachte Nest setzen.

Weiter geht's unterdessen auch für die im Süden angesiedelte Vorabendserie "Watzmann ermittelt". Wie die ARD jetzt bestätigt, wurde die Produktion um acht weitere Folgen verlängert. Die Fälle von Hauptkommissar Benedikt Beissl (Andreas Giebel) und seinem Kollegen Jerry Paulsen (Peter Marton) gehen damit in die nächste Runde und sollen 2020 ausgestrahlt werden. Gedreht wird seit Anfang August in München, ab September zieht die ortsansässige Lucky Bird Produktion dann nach Berchtesgaden um.

Auch in ihren Kriminalfällen werden beide Kommissare voll gefordert. Diese führen sie unter anderem in das Milieu der Großwildjagd, in das Nachwuchs-Leistungszentrum der deutschen Skispringer-Elite, in die Abgründe der Nouvelle Cuisine und zu den illustren Bewohnern einer Seniorenresidenz. Unterstützung erhält das Ermittler-Duo nicht nur von Streifenpolizist Max Ruffer (Nepo Fitz), sondern auch von dessen neuer Kollegin Caro Reiser (Sarah Thonig).

