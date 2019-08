Sky zeigt HBOs Teenie-Drama "Euphoria" ab Oktober

© HBO

Jugendliche haben's selten leicht, auch in "Euphoria" nicht. Die in Amerika gefeierte Drama-Serie von HBO ist ab Oktober bei Sky zu sehen. In acht Folgen wird von Sex- und Drogeneskapaden an einer Highschool erzählt.



27.08.2019 - 14:12 Uhr von Kevin Hennings 27.08.2019 - 14:12 Uhr

Sky wird ab dem 16. Oktober die HBO-Serie "Euphoria" ausstrahlen. Die insgesamt acht Folgen des Teenie-Dramas werden immer Mittwochs ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen gezeigt. Im Anschluss stehen die Episoden wie gewohnt auch bei den On-Demand-Diensten Sky Ticket, Sky Go, und über Sky Q zur Verfügung, wo wahlweise die deutsche Synchronfassung oder der Originalton abgerufen werden kann.

"Euphoria" versteht sich als provokative Erzählung über Sex- und Drogeneskapaden an einer amerikanischen High-School. Die siebzehnjährige Rue (Zendaya) weiß mit ihrem Leben nicht so recht etwas anzufangen, kommt gerade frisch aus dem Entzug nach Hause und hat trotzdem keinerlei Ambitionen, clean zu bleiben. Die Begegnung mit der transsexuellen Jules (Hunter Schafer), eine Außenseiterin und neu in der Stadt, rüttelt Rues Existenz außerdem gehörig durcheinander.

Auch in Rues Umkreis tummeln sich Klassenkameraden, denen es nicht viel besser zu gehen scheint. Beispielsweise Nate Jacobs (Jacob Flordi), die Sportskanone der Schule, der seine sexuelle Unsicherheit mit rüdem Verhalten kaschiert, unter dem besonders seine Gelegenheitsfreundin Maddy Perez (Alexa Demie) zu leiden hat; Cheerleader Cassie Howard (Sydney Sweeney), die den Verlust ihres Vaters mit sexuellen Affären zu kompensieren versucht, während die übergewichtige Kat (Barbie Ferreira) im Internet ein Doppelleben als Domina führt. Sie alle taumeln von einem Party-Exzess zum nächsten, immer auf der Suche nach sich selbst und einem Sinn im Leben.

Hauptdarstellerin Zendaya ist vorher als Disney-Star bekannt geworden, der in Teen-Comedies wie "Shake It Up- Tanzen ist alles" und "K.C. Undercover" mitgespielt hat. Dort hat sie für Jugendlich eine gewisse Vorbildfunktion abgegeben, während sie in "Euphoria" einer Selbstzerstörung frönt. In Amerika wurde die Serie so gut aufgenommen, dass eine zweite Staffel längst bestellt wurde.

Teilen