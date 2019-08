Viva Colonia: Konzernführung der RTL Group zieht nach Köln

© RTL Group

Neben den Geschäftszahlen und einer neuen Führungsstruktur bestätigte die RTL Group am Mittwochmorgen auch, was DWDL.de vor Monaten bereits berichtete: Den weitgehenden Umzug der Konzernführung von Luxemburg nach Köln.



28.08.2019 - 08:08 Uhr von Thomas Lückerath 28.08.2019 - 08:08 Uhr

"Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat dem Vorstand das Mandat erteilt, die Rolle und Größe des Corporate Centre der RTL Group in Luxemburg zu überprüfen. Als Teil dieses Mandates wird der Vorstand auch sondieren, ob bestimmte Positionen des Corporate Centre nach Köln umziehen könnten. Die Prüfung soll bis Ende September 2019 abgeschlossen sein", heißt es im letzten Absatz der Pressemitteilung zur neuen Führungsstruktur der RTL Group.

Extern wird noch von einer Sondierung gesprochen, intern jedoch ist der Umzug nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de schon beschlossen. Richtig ist, dass der Standort Luxemburg erhalten bleibt. Die rund 600 Mitarbeiter, die von dort u.a. Radio- und TV-Programme für Luxemburg produzieren, bleiben. Doch das "Corporate Centre", die Konzernführung, steht vor einem deutlichen Umbau.Bislang sind hier 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In einer internen Mitteilung an die Belegschaft kündigen CEO Thomas Rabe sowie der zum COO berufene Elmar Heggen jedoch schon Details an. Demnach ist ein deutlicher Stellenabbau geplant: Die Konzernführung soll auf 50 Kolleginnen und Kollegen reduziert werden. Und weiter: 35 der 50 verbleibenden Stellen ziehen um nach Köln. Luxemburg bleibt zwar offiziell Sitz der RTL Group, die Führung aber verlagert sich mehrheitlich an den Rhein."Wir wissen, dass dies für viele unserer Kollegen bitter ist, haben uns jedoch entschlossen, unsere vorläufigen Pläne klar und transparent zu formulieren", sagt RTL Group-CEO Thomas Rabe im internen Rundschreiben. "Wir werden die bedeutenden Beiträge unserer Kollegen zum langjährigen Erfolg von RTL anerkennen und uns bemühen, faire und angemessene Lösungen für möglichst viele von ihnen innerhalb und außerhalb von Luxemburg zu finden." Dafür werden bereits Sozialpläne ausgearbeitet.Damit wird umgesetzt, was länger schon absehbar war. Bislang jedoch hat die RTL Group Berichte über eine weitere Verlagerung nach Köln stets dementiert. Der Standort Köln wird darüber hinaus auch durch Veränderungen im Segment AdTech gestärkt: Vorstand und Verwaltungsrat der RTL Group hat eine strategische Prüfung ihrer Geschäfte im Bereich Werbetechnologie beschlossen.Demnach wird - mit sofortiger Wirkung und unter der Marke Smartclip - die Mediengruppe RTL Deutschland als größte operative Einheit der RTL Group die Verantwortung im Bereich AdTech für sämtliche europäischen Märkte, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, übernehmen. SpotX Global wird seine Geschäfte in Europa auch in Zukunft aus dem Vereinigten Königreich steuern. Während man in Köln Smartclip weiterentwickeln soll, prüft die RTL Group für das globale Geschäft von SpotX "strategische Partnerschaften".Neben der neu geschaffenen Position des COO für Elmar Heggen, gibt es noch weitere Änderungen in der Führungsstruktur der RTL Group: Björn Bauer, aktuell Leiter der Hauptabteilung Zentrales Controlling und Strategie bei Bertelsmann, wechselt als Chief Financial Officer (CFO) zur RTL Group und wird zudem Mitglied des Vorstands.

Man bildet darüber hinaus ein neues Group Management Committee (GMC), das sich einerseits aus den Mitgliedern des Vorstands - also Thomas Rabe, Elmar Heggen, Björn Bauer - und anderseits den CEOs der drei größten Geschäftseinheiten der RTL Group zusammensetzt, also Bernd Reichart (CEO der Mediengruppe RTL Deutschland), Nicolas de Tavernost (CEO der Groupe M6) und Jennifer Mullin (CEO von Fremantle).

"Das GMC wird die Zukunft unseres Unternehmens gestalten, da es einen einmaligen Erfahrungsschatz mit unterschiedlichen Perspektiven vereint. Die Mediengruppe RTL Deutschland wird unsere neu geschaffene europäische Entwicklungseinheit im Bereich Werbetechnologie leiten, während die Groupe M6 die technologische Plattform für die Streamingdienste der RTL Group entwickeln wird. Unser globales Inhaltegeschäft Fremantle steht für das, was all unsere Geschäfte antreibt – Kreativität und Content", erklärt Thomas Rabe.

