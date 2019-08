RTL Group wächst so stark wie seit 2010 nicht mehr

© RTL Group

Europaweit schwächelt die RTL Group im traditionellen TV-Geschäft, dennoch steigt der Umsatz so stark wie seit 2010 nicht mehr. Grund dafür sind das signifikante Wachstum bei Fremantle und den digitalen Geschäftseinheiten.



28.08.2019 - 08:41 Uhr von Timo Niemeier

Die RTL Group hat im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 3,17 Milliarden Euro Umsatz erzielt, das waren 4,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Organisch legte der Umsatz sogar um 4,6 Prozent zu - eine höhere Wachstumsrate erzielte der Konzern zuletzt 2010. Treiber dieses Wachstums sind einmal mehr Fremantle sowie das Digitalgeschäft. Letzteres legte um satte 21 Prozent auf jetzt 513 Millionen Euro zu, als Treiber nennt die RTL Group hier ganz explizit auch den Streamingdienst TV Now. Eine genaue Anzahl der Abonnenten des deutschen Dienstes nennt die RTL Group nicht, gemeinsam mit dem Streamingdienst in den Niederlanden seien es aber 1,2 Millionen zahlende Kunden. Das entspricht einem Anstieg von 46,2 Prozent.





Fremantle legte beim Umsatz um mehr als 23 Prozent auf jetzt 828 Millionen Euro zu. Im Gegensatz dazu schwächelt nahezu europaweit das klassische TV-Geschäft. Die Mediengruppe RTL erzielte etwa einen Umsatz in Höhe von 1,08 Milliarden Euro - das waren 1,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die französische Groupe M6 lag 3,2 Prozent im Minus, bei RTL Belgium waren es sogar 5,3 Prozent. Wie hart auch das den gesamten Konzern trifft, zeigt sich beim Blick auf die Verteilung der Umsätze. Die klassischen TV-Werbeerlöse machen nämlich nach wie vor 44,3 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

Trotz der schwächelnden TV-Geschäfts lag das EBITA bei 538 Millionen Euro und damit nur leicht unter dem Vorjahreswert. Die RTL Group verweist hier auf höhere Investitionen in Programminhalte sowie die Streamingdienste der Gruppe. Diese seien jedoch durch "signifikant höhere Gewinnbeiträge" von Fremantle und der Groupe M6 kompensiert worden. Aufgrund von Veräußerungsgewinnen stieg das Konzernergebnis von 366 auf jetzt 443 Millionen Euro.

Die RTL Group hat aufgrund der Zahlen der ersten sechs Monate des Jahres ihren Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. So erwartet man ein Wachstum des Umsatzes zwischen 2,5 und 5,0 Prozent. Das EBITA soll im niedrigen einstelligen Prozentbereich zurückgehen. RTL-Group-Chef Thomas Rabe sagt: "Die RTL Group blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2019, in der sich unser Wachstum durch die Inhalte- und die Digitalgeschäfte weiter beschleunigt hat. Die operative Profitabilität blieb auf einem hohen Niveau – und das trotz deutlich höherer Investitionen in Programminhalte und Streaming-Dienste sowie Restrukturierungskosten. Wir werden unsere Investitionen in Inhalte und Technologien weiter erhöhen. Die RTL Group ist für den aktuellen Investitionszyklus in der europäischen TV-Industrie gut positioniert: wir haben führende Marktpositionen, unsere Streaming-Dienste wachsen schnell, und unsere finanzielle Lage ist stark. Mit neuen Allianzen und Partnerschaften gestalten wir aktiv die Zukunft der europäischen Total-Video-Industrie – von der Inhalteproduktion über die Werbevermarktung bis hin zur Technologie."

