Für den Umweltschutz: n-tv spendet pro App-Download

Um gleichermaßen die Downloadzahlen der hauseigenen App sowie Spendengelder für die Umwelt zu sammeln, ruft n-tv im September die Digital-Kampagne "Verpasse keinen Augenblick" ins Leben. Für jeden App-Download wird eine Spende veranlasst.



28.08.2019 - 10:39 Uhr von Kevin Hennings 28.08.2019 - 10:39 Uhr

Wer sich zwischen dem 2. und dem 22. September dazu entschließt, die n-tv App herunterzuladen, tut gleichzeitig etwas für den guten Zweck. Der Nachrichtensender veranlasst innerhalb dieses Zeitraumes eine Spende von einem Euro pro Download. Die Digital-Kampagne, die mit dem Titel "Verpasse keinen Augenblick" versehen wurde, stellt eine Erweiterung der sender- und formatübergreifenden Themenwoche zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit dar, die die Mediengruppe RTL vom 16. bis 23. September veranstaltet.

"n-tv ist auf iOS und Android seit Jahren die erfolgreichste deutsche Nachrichten-App", so Eva Messerschmidt, Leiterin Sales & Digital Products bei n-tv. "Diesen Erfolg wollen wir mit einem gesellschaftlich relevanten Thema verknüpfen und haben für die Kampagne zwei Umweltschutz-Projekte ausgewählt, die wir unterstützen werden."

Gemeint ist zum einen das Projekt "1 Million Bäume für Borneo". Durch illegale Abholzung, Goldsucher und Monokultur-Plantagen ist der Lebensraum auf der Insel in Asien sowohl für Mensch als auch Tier gefährdet. In den ländlichen Regionen in Zentralkalimantan sind große Teile des Regenwaldes sogar bereits abgeholzt. Um dem entgegenzuwirken, werden dort schnellwachsende Leichthölzer gepflanzt. Sie sollen die Lebenssituation der heimischen Tiere und der lokalen Bevölkerung verbessern. Zudem bieten sie eine Alternative zu unkontrolliertem Holzeinschlag im Regenwald. Rund 1000 Hektar ausgelaugte, ehemals bewaldete Flächen sollen bearbeitet werden. Die schnellwachsenden, gepflanzten Hölzer ersetzen das Holz aus den Naturwäldern. Mit der Spende wird ein Beitrag zur Bewahrung der Regenwälder Borneos und ihrer Biodiversität gewährleistet.





Das zweite Projekt hört auf den Namen "Baum für Baum für unser Klima". Hier steht vor allem die bedrohte Pflanzen- und Tierwelt in den Tropenwäldern im Fokus. Die Wälder sind wichtiger Wasser- und CO2-Speicher und Heimat von unzähligen Pflanzen und Tieren. Allein im Amazonas-Regenwald ist so viel CO2 gespeichert, wie weltweit in 15 Jahren ausgestoßen wird. Diesen Speicher gilt es für die Zukunft zu schützen. Mit dem Projekt werden Anpflanzungen in insgesamt fünf Ländern gefördert: Kuba, Venezuela, Guatemala, Mexiko und Dominikanische Republik. In beschädigten und angegriffenen Wäldern werden Setzlinge in die Lücken gepflanzt, sodass nach wenigen Jahren wieder gesunder, dichter Regenwald entstehen soll.

Eine komplette Übersicht des Spendenverlaufs und weitere Informationen zu beiden Projekten finden Interessierte hier. Die Werbebanden sind zudem interaktiv gestaltet, so dass die Nutzer sich bei Interesse auch innerhalb der App näher über die Klimaprobleme informieren können.

