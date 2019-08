Disney Channel: Dritte Runde für "Die Beni Challenge"

© Disney Channel

Benedikt Weber hat seine "Beni Challenge" auf dem Disney Channel noch nicht durchgespielt. In 13 neuen Folgen muss er ab nächsten Monat weitere Herausforderungen meistern. Wie gewohnt wurden diese von den Zuschauern ausgesucht.



28.08.2019 - 11:04 Uhr von Kevin Hennings 28.08.2019 - 11:04 Uhr

Disney Channel-Moderator Benedikt Weber ist noch längst nicht mit dem Bewältigen der Aufgaben durch, die er von seinen Zuschauern gestellt bekommt. Der Spartensender gibt nämlich bekannt, dass "Die Beni Challenge" mit 13 neuen Folgen zurückkehren wird. Los geht es mit der dritten Staffel am Samstag, den 21. September um 10 Uhr morgens. Damit startet die Abenteuer-Show ideal zu dem Zeitpunkt, an dem auch die restlichen Bundesländer das Ende der Sommerferien einläuten.

Gestartet wird die neue Staffel mit dem "Beni Challenge XXL Special". Benedikt Weber muss hier zeigen, ob er es schaffen kann, eine hartnäckige Kerzenflamme aus 100 Meter Entfernung zu löschen. In den folgenden Episoden muss er sich dann in einem ritterlichen Lanzenstechen beweisen, und präsentieren, ob es ihm gelingt, schneller als eine Spinne aus dem 12. Stock eines Hochhauses herunterzukommen. Am Ende jeder Aufgabe wird neutral und unbestechlich von der künstlichen Intelligenz Silly bewertet, wie Beni abgeschnitten hat. Ist diese nicht mit seiner Performance zufrieden, muss er eine gemeine Strafaufgabe bewältigen.

