Funke-Vermarktung wird künftig zentral gesteuert

Die Funke Mediengruppe stellt sich in der Vermarktung der Regionalmedien neu auf. Drei bislang getrennte Bereiche werden künftig zentral gesteuert, geführt wird diese Einheit von einer Doppelspitze. Über die Stellenkürzungen schweigt sich der Verlag unterdessen aus.



28.08.2019 - 15:31 Uhr von Timo Niemeier 28.08.2019 - 15:31 Uhr

Schon vor rund einem Jahr hat die Funke Mediengruppe angekündigt, die Vermarktung künftig stärker zentralisieren zu wollen. "Wir müssen hier ganz neu denken und kommen leider nicht am Abbau von Stellen vorbei", sagte Geschäftsführer Ove Saffe damals. Nun gibt es Details zum Umbau: Die bislang getrennten Bereiche Regionale Vermarktung, Nationale Vermarktung sowie Zentrale Bereiche werden gemeinsam unter dem Dach der Funke Sales GmbH gebündelt.

Die Vermarktung von Tageszeitungen, Anzeigenblättern, der zugehörigen Digitalaktivitäten, der Lokalradios und des Bereichs Out of Home aller fünf Funke-Standorte wird künftig also zentral gesteuert. Geführt wird diese Einheit in einer Doppelspitze bestehend aus Ingo van Holt und Michael Heuchert. Die beiden berichten direkt an Funke-Geschäftsführer Ove Saffe.

Die einzelnen Units vor Ort bleiben bestehen, bei der regionalen Vermarktung sind das etwa die Funke Media Sales in NRW oder die BZW Media in Niedersachsen. Die jeweiligen Standort-Vermarktungsleiter berichten an Michael Heuchert. Ingo van Holt kümmert sich künftig vorrangig um die nationale Vermarktung sowie den Bereich der Fremdvermarktung, damit ist vor allem das Joint Venture Media Impact gemeint.

"Die neue, klare Struktur ermöglicht es uns, das Know how aller Vermarktungsstandorte zu bündeln und so gemeinsam noch attraktivere Angebote für unsere Werbekunden zu schaffen", sagt Ove Saffe. "Die Vermarkter vor Ort können sich zukünftig noch stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren – die intensive Bearbeitung ihrer regionalen Märkte." Nicht-marktrelevante Tätigkeiten wie Pre- und After Sales werden künftig standortübergreifend in spezialisierten Zentraleinheiten gebündelt.

Keine Auskunft gibt Funke darüber, wie viele Stellen man in der Vermarktung aufgrund des Umbaus bereits gestrichen hat bzw. wie viele den Maßnahmen noch zum Opfer fallen. Auch auf Nachfrage von DWDL.de will man sich dazu nicht äußern. Der Betriebsrat von Funke erklärte bereits im Februar, dass allein bei der Media Sales NRW 120 von 335 Stellen gestrichen werden sollen.

