"The Voice" soll Martina Hill zu besseren Quoten verhelfen

Die erste Staffel der "Martina Hill Show" dürfte die Quoten-Erwartungen von Sat.1 kaum erfüllt haben. Dennoch gab der Sender eine zweite Staffel in Auftrag. Diese läuft nun nach "The Voice", wo der bisherige "Luke!"-Sendeplatz freigeworden ist.



29.08.2019 - 10:40 Uhr von Alexander Krei 29.08.2019 - 10:40 Uhr

Mitte September nimmt Sat.1 die zweite Staffel der "Martina Hill Show" ins Programm. Als Sendeplatz dient fortan allerdings nicht mehr der "Fun-Freitag" - stattdessen laufen die neuen Folgen der Comedshow fortan sonntags gegen 23:00 Uhr und damit im Anschluss an den Quoten-Hit "The Voice of Germany".

Martina Hill beerbt damit gewissermaßen Luke Mockridge, der in den vergangenen Jahren mit seiner Late-Night-Show "Luke! Die Woche und ich" nach der Musikshow zu sehen war. Weil er fortan jedoch freitags schon um 20:15 Uhr seine neue "Greatnightshow" präsentieren wird, kann nun also Hill auf den zu erwartenden Rückenwind durch "The Voice" hoffen.

Die erste Staffel war im vergangenen Jahr kein großer Erfolg. Mit einem starken Marktanteil von 15 Prozent in der Zielgruppe gestartet, ließ das Interesse an der Comedyshow schnell nach. Die letzte Folge verzeichnete mit nur 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein neues Tief. Dennoch gab Sat.1 bei Redseven Entertainment eine Fortsetzung in Auftrag.

Als Promi-Gäste sind in der neuen Staffel unter anderem Carolin Kebekus, Olaf Schubert, Roland Trettl, Erdogan Atalay und Eko Fresh dabei. "Vor Martina Hill ist kein Klischee, kein Charakter und keine Persönlichkeit sicher", heißt es in der Beschreibung.

