Mehr Football im Free-TV: ProSieben verlängert NFL-Rechte

Football-Fans können die NFL auch in den kommenden Jahren im Free-TV sehen. ProSiebenSat.1 hat sich mit der Football-Liga auf eine Verlängerung des Vertrags verständigt. Wie gehabt laufen die Spiele weiterhin bei ProSieben und ProSieben Maxx.



29.08.2019 - 20:00 Uhr von Alexander Krei 29.08.2019 - 20:00 Uhr

Bevor die NFL in wenigen Tagen in ihre 100. Saison starten wird, gibt es gute Neuigkeiten für ProSieben und ProSieben Maxx: Die beiden Sender werden auch in den kommenden Jahren die Free-TV-Heimat der Football-Übertragungen sein. Der Vertrag wurde jetzt zwischen der ProSiebenSat.1-Unit 7Sports und der NFL über die Saison 2019/20 hinaus verlängert. Zur Länge der Vertragslaufzeit schweigen NFL und ProSieben. Allerdings ist davon auszugehen, dass der neue Vertrag für rund drei Jahre gültig sein wird.

"Die NFL jeden Sonntag zur besten Sendezeit im Free-TV zu zeigen, das war vor vier Jahren ein mutiger Traum. Heute sind wir stolz, dass unser Partner NFL diesen strategischen Weg weiter mit uns gemeinsam gehen wird und wir künftig noch mehr Football auf ProSieben und ProSieben Maxx senden werden", sagt "ran"-Sportchef Alexander Rösner.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Das Interesse an American Football wächst und wächst und wächst und wächst in Deutschland." Tatsächlich sind die Übertragungen insbesondere für den kleinen Spartensender inzwischen ein fulminanter Erfolg. "Unser 'ran Football'-Team schafft es mit seinem eigenen, unverwechselbaren Spitir, die NFL Woche für Woche dem TV-Zuschauer näher zu bringen."

Auch bei der NFL ist man mit der Entwicklung offenkundig zufrieden. "Wir freuen uns, die Partnerschaft mit ProSieben und ProSieben Maxx zu verlängern", lässt sich Christopher Halpin, Chief Strategy and Growth Officer der NFL, zitieren. "Deutschland ist ein entscheidender Markt für die NFL und ProSieben ist für uns ein hervorragender Partner, der den Fans erstklassige Berichterstattung und Inhalte liefert."

Der Startschuss in die neue Saison wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei ProSieben fallen, am Sonntag steigt dann auch ProSieben Maxx wieder mit ein. Das Magazin "#ranNFLsüchtig" wird dann mit 60 Minuten sogar doppelt so lang sein wie bisher. Noch mehr Football gibt's zudem schon ab dem 31. August: Fortan wird ProSieben Maxx nämlich samstags um 17:45 Uhr ein Live-Spiel der amerikanschen NCAA College Football-Liga übertragen. Insgesamt gibt's auf diese Weise 89 Footballspiele live zu sehen, über 25 Prozent mehr als bisher.

