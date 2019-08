Neue "9-1-1"-Staffel ersetzt bald "Grey’s Anatomy"

© FOX

Wenn Mitte September das Staffelfinale von "Grey’s Anatomy" ansteht, übernimmt eine Woche später "9-1-1 Notruf L.A." den Sendeplatz am Mittwochabend. 2018 waren die Quoten eher mau. Am späteren Abend kehrt dann auch "Atlanta Medical" zurück.



29.08.2019 - 11:56 Uhr von Timo Niemeier

ProSieben hat die Ausstrahlung der zweiten "9-1-1 Notruf L.A."-Staffel in Aussicht gestellt. Die Serie ist ab dem 18. September immer mittwochs zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr mit zwei Folgen am Stück zu sehen. Die Serie ersetzt damit "Grey’s Anatomy", das eine Woche vorher zum vorerst letzten Mal zu sehen sein wird. 18 Folgen umfasst die zweite Staffel von "9-1-1".

Dass ProSieben die Serie noch einmal so prominent programmiert, ist durchaus eine kleine Überraschung. Ende 2018 holte die erste Staffel im Schnitt nur 8,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die derzeit am späten Mittwochabend gezeigten Wiederholungen laufen noch viel schlechter. Bei der ersten Staffel setzte ProSieben allerdings überwiegend auf eine neue Folge pro Woche.

Am 18. September holt ProSieben darüber hinaus auch "Atlanta Medical" zurück. Die Serie ist ebenfalls in Doppelfolgen zu sehen und beginnt um 22:15 Uhr. ProSieben hat die Ausstrahlung von 18 Folgen der zweiten Staffel angekündigt, der zweite Durchlauf beinhaltet insgesamt 23 Folgen. Die erste Staffel war Ende des vergangenen Jahres mit durchschnittlich 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kein Erfolg für den Sender.

Fernab des Serien-Mittwochs hat ProSieben nun auch frische Folgen der "Simpsons" angekündigt. Sechs neue Folgen der 29. Staffel wird man ab dem 16. September immer montags ab 21:15 Uhr zeigen. Die Serie läuft damit direkt im Anschluss an die neuen Folgen von "The Big Bang Theory" und "Young Sheldon" - das dürfte ein recht guter Vorlauf sein. Bereits vor einigen Wochen kündigte ProSieben an, die "Simpsons" künftig am Montag zeigen zu wollen (DWDL.de berichtete).

