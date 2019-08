Auch Vox setzt bald auf Tier-Expertin Kate Kitchenham

© TVNow/fandango

Verhaltensforscherin Kate Kitchenham ist künftig öfters im Fernsehen zu sehen. Neben einem Format bei Sat.1 Gold präsentiert sie bald auch eine neue Sendung bei Vox. In "Tierisch beste Freunde" geht es um ungleiche Freundschaften zwischen Tieren.



29.08.2019 - 14:37 Uhr von Timo Niemeier 29.08.2019 - 14:37 Uhr

Vox hat ein neues Format mit Verhaltensforscherin Kate Kitchenham angekündigt. "Tierisch beste Freunde - Mit Kate Kitchenham" ist ab dem 21. September am Samstagvorabend bei Vox zu sehen, zunächst hat der Sender zwei Ausgaben des Formats in Aussicht gestellt. Die Sendung wird um 19:10 Uhr und damit auf dem Sendeplatz von "Tierbabys - süß und wild" zu sehen sein, Vox bleibt den Tieren also treu.

In "Tierisch beste Freunde" lernt Kitchenham ungewöhnliche Verbindungen aus der Tierwelt kennen und erklärt, wie es zu solchen ungleichen Freunden kommen kann. Ihre Reise beginnt in Niederbayern auf dem Erdlingshof. Hier haben sich ein Hängebauchschwein und eine Gans angefreundet. In einem anderen Fall kommen sich ein Wildschweinbaby und ein Jagdhund näher. Produziert wird "Tierisch beste Freunde", wie "Tierbabys - süß und wild", von Fandango.

Kitchenham ist in den kommenden Wochen übrigens auch bei Sat.1 Gold im Einsatz. Beim kleinen Sender präsentiert sie zusammen mit Jochen Bendel das neue Format "Kleine Hunde - Großes Chaos", darin gibt sie Tipps zur Erziehung von Welpen. Vor einigen Jahren präsentierte Kitchenham im ZDF schon den "Haustier-Check".

Nachschub für das Wochenende hat unterdessen auch RTL angekündigt. Ab dem 22. September zeigt man immer sonntags ab 19:05 Uhr die neue Staffel von "Comeback oder weg?". Am vergangenen Montag durfte die Sendung erstmals in der Primetime ran, machte seine Sache mit nur 9,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum aber alles andere als gut. Sämtliche am Vorabend gezeigten Ausgaben liefen besser, die letzte volle Staffel erreichte im Schnitt 12,6 Prozent.

