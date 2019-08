Finale "Humans"-Staffel kommt bald zu TVNow

© MG RTL D

Nachdem die ersten beiden Staffeln der Sci-Fi-Serie "Humans" bei Vox mit Quotenschwierigkeiten zu kämpfen hatten, wird die finale Staffel der Serie bald bei TVNow verfügbar sein. Die lineare Ausstrahlung erfolgt über den Seriensender Now!.



29.08.2019 - 16:11 Uhr von Kevin Hennings 29.08.2019 - 16:11 Uhr

Nachdem die dritte und letzte Staffel der britisch-amerikanischen Science-Fiction-Serie "Humans" im vergangenen Jahr bereits beim Pay-TV-Sender RTL Crime zu sehen war, wird die Mediengruppe RTL sie bald auch einem größeren Publikum zugänglich machen. Der Online-Sender Now! zeigt die letzten Folgen ab dem 27. September immer freitags ab 22 Uhr. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung sind die Episoden sieben Tage lang kostenlos bei TVNow abrufbar. Obwohl man Now! als Free-TV-Sender anpreist, wird für den Empfang ein Premium-Abo (4,99 Euro im Monat) von TVNow benötigt.

"Humans" spielt in nicht allzu ferner Zukunft und stellt die menschenähnliche Roboter, die sogenannten Synths in den Vordergrund. Die haben als billige Arbeitskräfte zahlreiche Jobs in der Industrie und im Dienstleistungssektor übernommen, was unter anderem für Existenzangst und hohe Arbeitslosigkeit bei der restlichen Bevölkerung sorgt. Dadurch werden außerdem gewisse Hemmschwellen abgebaut. Schließlich können sie den menschenähnlichen Robotern jede Art von Grausamkeit antun, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen - was erschreckend viele Menschen auf abstruse Ideen bringt.

Diesem Fakt zum Trotze hatte Mattie Hawkins (Lucy Carless) im Finale der zweiten Staffel den Code eingesetzt, der dazu führte, dass alle Synths der Welt - 500 Millionen - Selbstbewusstsein erlangt hatten und begannen, einen Platz in der Welt zu fordern. 100.000 Menschen verloren in den folgenden Unruhen ihr Leben. Ein Jahr später beruhigt sich die Lage noch, doch alle Beteiligten müssen fortan mit den Konsequenzen der Geschehnisse fertig werden.

Die Drehbücher zur dritten Staffel wurden erneut von den Serienschöpfern Jonathan Brackley und Sam Vincent verfasst. Die Hauptdarsteller Emily Berrington (Niska), Gemma Chan (Anita/Mia), Colin Morgan (Leo), Ivanno Jeremiah (Max), Tom Goodman-Hill (Joe) und Katherine Parkinson (Laura) kehren allesamt zurück. Neu dabei ist Mark Bonnar ("Mord auf Shetland"), der den Wissenschaftler Neil Sommer verkörpert, der einen Regierungsauftrag erhalten hat. Laura entwickelt schon bald eine engere persönliche Beziehung zu dem charismatischen Mann.

Adaptiert wurde "Humans" von der schwedischen Serie "Real Humans - Echte Menschen" aus dem Jahr 2012, die in Deutschland bei arte lief. Für eine englischsprachige Adaption haben sich der amerikanische Sender AMC und der britische Sender Channel 4 zusammengetan.

Teilen