Nach Gruppenauslosung: So teilen sich Sky und DAZN die CL

Nach der Auslosung der Gruppen in der Champions League haben Sky und DAZN nun entschieden, bei welchem Sender welche Spiele zu sehen sind. Sky hatte an den meisten Übertragungstagen das Recht des First Picks, DAZN zeigt dafür viel mehr Einzelspiele.



30.08.2019 - 13:00 Uhr von Timo Niemeier 30.08.2019 - 13:00 Uhr

Mitte September startet die Champions League in die neue Saison, aus Deutschland sind mit Bayern, Dortmund, Leverkusen und Leipzig vier Teams am Start. Während der BVB und die Werkself vergleichsweise harte Lose gezogen haben, treten Bayern und Leipzig in Gruppen an, bei denen sie gute Chancen auf ein Weiterkommen haben. Spannend war die Auslosung der Gruppen am Donnerstag auch für Sky und DAZN. Auf diesen beiden Plattformen wird sich auch in dieser Saison die Champions League abspielen - Spiele im Free-TV gibt es nicht, ausgenommen ein deutsches Team schafft es ins Finale.

Nun haben sich Sky und DAZN erst einmal über die Aufteilung der Spiele während der Gruppenphase geeinigt. Bei zwölf Übertragungstagen hatte Sky dabei gleich neun Mal das Erstwahlrecht, nur drei Mal durfte DAZN zuerst wählen. Am ersten Spieltag hat sich Sky daher auch direkt für das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Barcelona entschieden. Einen Tag später zeigt man, wie sich die Bayern gegen Roter Stern Belgrad schlagen.

Am zweiten Spieltag hatte DAZN das First-Pick-Recht am Dienstag und hat sich für die Partie Bayern gegen Tottenham entschieden, darüber hinaus überträgt man auch alle anderen Spiele bis auf das zwischen Leverkusen und Juventus - das läuft bei Sky. Ebenfalls exklusiv übertragen wird DAZN die Partie Dortmund gegen Inter Mailand am 5. November, hier zeigt Sky das Spiel zwischen Leipzig und Zenit. Am letzten Spieltag hat sich DAZN am Dienstag für Dortmund gegen Prag entschieden, Sky zeigt Leipzig gegen Lyon. Mittwochs überträgt Sky das Match zwischen Bayern und Tottenham.

Wie gehabt ist bei Sky pro Übertragungstag ein Einzelspiel zu sehen, alle anderen Partien werden über die Konferenz abgedeckt. Wer die Einzelspiele dieser Matches sehen will, braucht DAZN. Von den insgesamt zwölf Einzelspielen, die Sky während der Gruppenphase überträgt, sind neun mit Beteiligung von Bayern oder Dortmund. Darüber hinaus wird Sky noch zwei Leipzig-Spiele zeigen und nur eins von Leverkusen.

Hier alle Einzelspiele in der Übersicht:

Spieltag 1 – 17./18. September

Dienstags

Inter Mailand vs. Slavia Prag 18:55 Uhr (DAZN)

Olympique Lyon vs. Zenit St. Petersburg 18:55 Uhr (DAZN)

SSC Neapel vs. FC Liverpool 21:00 Uhr (DAZN)

FC Salzburg vs. KRC Genk 21:00 Uhr (DAZN)

Benfica vs. RB Leipzig 21:00 Uhr (DAZN)

FC Chelsea vs. FC Valencia 21:00 Uhr (DAZN)

Ajax Amsterdam vs. OSC Lille 21:00 Uhr (DAZN)

Borussia Dortmund vs. FC Barcelona 21:00 Uhr (Sky)

Mittwochs

FC Brügge vs. Galatasaray 18:55 Uhr (DAZN)

Olympiakos Piräus vs. Tottenham Hotspur 18:55 Uhr (DAZN)

Paris Saint-Germain vs. Real Madrid 21:00 Uhr (DAZN)

Schachtjor Donezk vs. Manchester City 21:00 Uhr (DAZN)

Dinamo Zagreb vs. Atalanta Bergamo 21:00 Uhr (DAZN)

Atletico Madrid vs. Juventus Turin 21:00 Uhr (DAZN)

Bayer 04 Leverkusen vs. Lokomotive Moskau 21:00 Uhr (DAZN)

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad 21:00 Uhr (Sky)

Spieltag 2 – 1./2. Oktober

Dienstags

Real Madrid vs. FC Brügge 18:55 Uhr (DAZN)

Atalanta Bergamo vs. Schachtjor Donezk 18:55 Uhr (DAZN)

Galatasaray vs. Paris Saint-Germain 21:00 Uhr (DAZN)

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München 21:00 Uhr (DAZN)

Roter Stern Belgrad vs. Olympiakos Piräus 21:00 Uhr (DAZN)

Manchester City vs. Dinamo Zagreb 21:00 Uhr (DAZN)

Lokomotive Moskau vs. Atletico Madrid 21:00 Uhr (DAZN)

Juventus Turin vs. Bayer 04 Leverkusen 21:00 Uhr (Sky)

Mittwochs

KRC Genk vs. SSC Neapel 18:55 Uhr (DAZN)

FC Liverpool vs. FC Salzburg 21:00 Uhr (DAZN)

FC Barcelona vs. Inter Mailand 21:00 Uhr (DAZN)

Zenit St. Petersburg vs. Benfica 21:00 Uhr (DAZN)

RB Leipzig vs. Olympique Lyon 21:00 Uhr (DAZN)

FC Valencia vs. Ajax Amsterdam 21:00 Uhr (DAZN)

OSC Lille vs. FC Chelsea 21:00 Uhr (DAZN)

Slavia Prag vs. Borussia Dortmund 18:55 Uhr (Sky)

Spieltag 3 – 22./23. Oktober

Dienstags

Schachtjor Donezk vs. Dinamo Zagreb 18:55 Uhr (DAZN)

Atletico Madrid vs. Bayer 04 Leverkusen 18:55 Uhr (DAZN)

FC Brügge vs. Paris Saint-Germain 21:00 Uhr (DAZN)

Galatasaray vs. Real Madrid 21:00 Uhr (DAZN)

Tottenham Hotspur vs. Roter Stern Belgrad 21:00 Uhr (DAZN)

Manchester City vs. Atalanta Bergamo 21:00 Uhr (DAZN)

Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau 21:00 Uhr (DAZN)

Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München 21:00 Uhr (Sky)

Mittwochs

RB Leipzig vs. Zenit St. Petersburg 18:55 Uhr (DAZN)

Ajax Amsterdam vs. FC Chelsea 18:55 Uhr (DAZN)

FC Salzburg vs. SSC Neapel 21:00 Uhr (DAZN)

KRC Genk vs. FC Liverpool 21:00 Uhr (DAZN)

Slavia Prag vs. FC Barcelona 21:00 Uhr (DAZN)

Benfica vs. Olympique Lyon 21:00 Uhr (DAZN)

OSC Lille vs. FC Valencia 21:00 Uhr (DAZN)

Inter Mailand vs. Borussia Dortmund 21:00 Uhr (Sky)

Spieltag 4 – 5./6. November

Dienstags

FC Barcelona vs. Slavia Prag 18:55 Uhr (DAZN)

FC Liverpool vs. KRC Genk 21:00 Uhr (DAZN)

SSC Neapel vs. FC Salzburg 21:00 Uhr (DAZN)

Borussia Dortmund vs. Inter Mailand 21:00 Uhr (DAZN)

Olympique Lyon vs. Benfica 21:00 Uhr (DAZN)

FC Chelsea vs. Ajax Amsterdam 21:00 Uhr (DAZN)

FC Valencia vs. OSC Lille 21:00 Uhr (DAZN)

Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig 18:55 Uhr (Sky)

Mittwochs

Lokomotive Moskau vs. Juventus Turin 18:55 Uhr (DAZN)

Paris Saint-Germain vs. FC Brügge 21:00 Uhr (DAZN)

Real Madrid vs. Galatasaray 21:00 Uhr (DAZN)

Roter Stern Belgrad vs. Tottenham Hotspur 21:00 Uhr (DAZN)

Dinamo Zagreb vs. Schachtjor Donezk 21:00 Uhr (DAZN)

Atalanta Bergamo vs. Manchester City 21:00 Uhr (DAZN)

Bayer 04 Leverkusen vs. Atletico Madrid 21:00 Uhr (DAZN)

FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus 18:55 Uhr (Sky)

Spieltag 5 – 26./27. November

Dienstags

Galatasaray vs. FC Brügge 18:55 Uhr (DAZN)

Lokomotive Moskau vs. Bayer 04 Leverkusen 18:55 Uhr (DAZN)

Real Madrid vs. Paris Saint-Germain 21:00 Uhr (DAZN)

Tottenham Hotspur vs. Olympiakos Piräus 21:00 Uhr (DAZN)

Manchester City vs. Schachtjor Donezk 21:00 Uhr (DAZN)

Atalanta Bergamo vs. Dinamo Zagreb 21:00 Uhr (DAZN)

Juventus Turin vs. Atletico Madrid 21:00 Uhr (DAZN)

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München 21:00 Uhr (Sky)

Mittwochs

Zenit St. Petersburg vs. Olympique Lyon 18:55 Uhr (DAZN)

FC Valencia vs. FC Chelsea 18:55 Uhr (DAZN)

FC Liverpool vs. SSC Neapel 21:00 Uhr (DAZN)

KRC Genk vs. FC Salzburg 21:00 Uhr (DAZN)

Slavia Prag vs. Inter Mailand 21:00 Uhr (DAZN)

RB Leipzig vs. Benfica 21:00 Uhr (DAZN)

OSC Lille vs. Ajax Amsterdam 21:00 Uhr (DAZN)

FC Barcelona vs. Borussia Dortmund 21:00 Uhr (Sky)

Spieltag 6 – 10./11. Dezember

Dienstags

SSC Neapel vs. KRC Genk 18:55 Uhr (DAZN)

FC Salzburg vs. FC Liverpool 18:55 Uhr (DAZN)

Borussia Dortmund vs. Slavia Prag 21:00 Uhr (DAZN)

Inter Mailand vs. FC Barcelona 21:00 Uhr (DAZN)

Benfica vs. Zenit St. Petersburg 21:00 Uhr (DAZN)

FC Chelsea vs. OSC Lille 21:00 Uhr (DAZN)

Ajax Amsterdam vs. FC Valencia 21:00 Uhr (DAZN)

Olympique Lyon vs. RB Leipzig 21:00 Uhr (Sky)

Mittwochs

Schachtjor Donezk vs. Atalanta Bergamo 18:55 Uhr (DAZN)

Dinamo Zagreb vs. Manchester City 18:55 Uhr (DAZN)

Paris Saint-Germain vs. Galatasaray 21:00 Uhr (DAZN)

FC Brügge vs. Real Madrid 21:00 Uhr (DAZN)

Olympiakos Piräus vs. Roter Stern Belgrad 21:00 Uhr (DAZN)

Atletico Madrid vs. Lokomotive Moskau 21:00 Uhr (DAZN)

Bayer 04 Leverkusen vs. Juventus Turin 21:00 Uhr (DAZN)

FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur 21:00 Uhr (Sky)

