Starttermin für ZDF-Show mit Judith Williams steht

An diesem Dienstag startet bei Vox die neue Staffel der "Höhle der Löwen", in der Judith Williams erneut als Investorin agiert. Daneben erhält sie nun noch ihre eigene ZDF-Show "Mein Lied für Dich", die Mitte Oktober an den Start geht.



02.09.2019 - 14:23 Uhr von Uwe Mantel 02.09.2019 - 14:23 Uhr

Am Mittwoch, 16. Oktober um 20:15 Uhr zeigt das ZDF die erste von zwei Folgen des neuen Formats "Mein Lied für dich", wie der Sender nun bekanntgab - dann muss sie also unter Beweis stellen, ob ihr mehr Quotenfortune vergönnt ist als den Mit-Löwen Jochen Schweizer und Carsten Maschmeyer, die mit ihren Sendungen zuletzt scheiterten. Bei Judith Williams geht's aber auch gar nicht um irgendwelche Wirtschaftsthemen, sondern um Musik und Emotion - schließlich war Judith Williams ursprünglich auch mal Opernsängerin.

Sie begrüßt in ihrer neuen Sendung Menschen, die für eine ganz besondere Person in ihrem Leben einen ganz besonderen, persönlichen Song darbieten wollen - etwa als Dankeschön, Heiratsantrag, Erinnerung oder auch als Prank. Unterstützt werden die ambitionierten Sängerinnen und Sänger dabei von prominenten Coaches. Mit dabei sind unter anderen Sarah Connor, Sasha, Johannes Oerding und Giovanni Zarrella sowie die vor allem aus "TV Total" bekannte Band Heavytones, die live im Studio spielen werden.

Produziert wird "Mein Lied für Dich" von Talpa Germany, das die Sendung gemeinsam mit dem ZDF entwickelt hat.

