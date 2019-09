RTL produziert neue Show "Mario Barth & Friends"

© MG RTL D / Sebastian Drüen

Nachdem man von "Willkommen bei Mario Barth" nun schon seit über einem Jahr nichts mehr gesehen hat, arbeitet RTL an einem neuen Format. In "Mario Barth & Friends" bietet er Comedy-Kollegen eine Bühne.



02.09.2019 - 14:36 Uhr von Uwe Mantel 02.09.2019 - 14:36 Uhr

Mit "Mario Barth deckt auf" und "Mario Barth räumt auf" ist Mario Barth weiterhin regelmäßig im RTL-Programm vertreten, von "Willkommen bei Mario Barth" hat man nun hingegen schon über ein Jahr nichts mehr gesehen. RTL arbeitet dafür aber an einem neuen Format, das nun auf den Titel "Mario Barth & Friends" hört und die wohl vor allem dazu dienen soll, anderen Comedy-Kollegen eine Bühne zu bieten.

In jeder Sendung werden vier Comedy-Kollegen zu Gast sein, die dort "ihre besten Nummern präsentieren" sollen, heißt es in der Ticket-Ausschreibung. Auch Nachwuchs-Comedians sollen dort ihren Platz finden. Zwischen den einzelnen Auftritten soll Barth dann mit seinen Gästen über all das reden, "was man nur an einer Bar frei von der Leber weg bequatschen kann". "Ein Abend unter Buddys" wird versprochen.

Ende September und Anfang Oktober werden insgesamt vier Sendungen produziert, zu sehen sein sollen sie voraussichtlich im November am späteren Samstagabend, wie zumindest aus der Ticket-Ausschreibung hervorgeht. Als angefragte Gäste werden Paul Panzer, Mirco Nontschew, Chris Tall, Ingo Appelt und Lisa Feller genannt.

