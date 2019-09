Fox erzählt "American Horror Story" im November weiter

© Fox

Die nunmehr neunte Staffel der erfolgreichen Grusel-Serie "American Horror Story" wird hierzulande wie gewohnt bei Fox zu sehen sein. Dieses Mal stützen sich die neuen Folgen auf ikonische 80er-Jahre-Horrorfilme. Los geht es im November.



03.09.2019 - 11:15 Uhr von Kevin Hennings 03.09.2019 - 11:15 Uhr

Die neunte Staffel von "American Horror Story" bringt zum Ende des Jahres die 80er-Jahre zurück und beteiligt sich damit am allgemeinen Nostalgiehype. Ausgestrahlt werden die neuen Folgen von "1984" ab dem 28. November auf Fox. Jeden Donnerstag wird um 21 Uhr eine der insgesamt zehn Episoden gezeigt. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung stehen alle Folgen wie gewohnt über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Magenta TV sowie Vodafone Select und GigaTV zur Verfügung. Dort kann der Zuschauer dann wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung schauen.

Die von Ryan Murphy und Brad Falchuk inszenierte Anthologie-Serie lässt mit "American Horror Story: 1984" die ikonischsten Slasher-Filme der 80er-Jahre aufleben. So wird, wie es für die Geschichten damals üblich war, nun eine Gruppe von Teenagern von einem mysteriösen Killer bedroht, nachdem sie zusammen gut gelaunt ins Feriencamp gefahren sind, um den Sommer ihres Lebens zu feiern. "Freitag der 13." lässt grüßen.

In gewohnter Manier ist der Kern des Casts ohne große Änderungen geblieben: Mit dabei sind Emma Roberts, Cody Fern, Billie Lourd, Leslie Grossman und John Carrol. Neu zum Cast gehören der aus "Glee" bekannte Schauspieler Matthew Morrison, Angelica Ross ("Pose"), Zach Villa ("Destroyer"), DeRon Horton ("Dear White People") und der Skisportler Gus Kenworth. Schauspieler Peter Evans wird in dieser Staffel übrigens das erste Mal nicht Teil des Casts sein. Auch andere "American Horror Story"-Veteranen wie Kathy Bates, Cheyenne Jackson, Lily Rabe, Gabourey Sidibe oder Frances Conroy sucht man im offiziellen Trailer noch vergeblich.

Wer bereits früher neues Material von Filmemacher Ryan Murphy sehen möchte, muss sich lediglich bis zum 27. September gedulden. Dann startet auf Netflix seine Comedy "The Politician".

