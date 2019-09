Neue Krimireihe: Im ZDF ermittelt erstmals "Das Quartett"

© ZDF/Oliver Vaccaro

Das ZDF bringt eine weitere Samstagskrimi-Reihe an den Start: Am 12. Oktober nimmt erstmals "Das Quartett" seine Ermittlungen auf. Angesiedelt ist die neue Reihe mit unter anderem Anja Kling in Leipzig.



04.09.2019 - 11:41 Uhr von Uwe Mantel 04.09.2019 - 11:41 Uhr

Die Riege an Samstagskrimis im ZDF wächst am 12. Oktober um ein weiteres Mitglied an: Dann ermittelt erstmals "Das Quartett". So wird in der Reihe, die von der Akzente Film- und Fernsehproduktion produziert wird, die Mordkommission K14 der Leipziger Polizei auch genannt. Sie besteht aus vier unterschiedlichen Polizisten-Persönlichkeiten, die zusammen ein kongeniales Team bilden.

Leiterin des Teams ist Maike Riem, gespielt von Anja Kling, die die K14 gegen alle Widerstände durchgeboxt hat. An ihrer Seite sind Hauptkommissarin Pia Walther (Annika Blendl) und die beiden Hauptkommissare Christoph Hofherr (Shenja Lacher) und Linus Roth (Anton Spieker). Neben den besonderen persönlichen Eigenschaften und Begabungen seiner Mitglieder setzt das Team auch auf neueste Technik wie die 3-D-Tatortbegehung.

Die erste Folge heißt "Der lange Schatten des Todes". Und darum geht's: Franko Bleich wurde offensichtlich erdrosselt. Als Täter kommen neben seiner Ex-Frau Paula Bleich und seiner derzeitigen Lebensgefährtin Esther Korff auch einige Väter aus Franko Bleichs Nachbarschaft infrage. Sie verdächtigen ihn des sexuellen Missbrauchs ihrer Kinder. Zahlreiche Hinweise und Befragungen schließen darauf, dass der Nachbarschaftsstreit wohl schon etwas länger schwelt. Eine seltsame Wendung nimmt der Fall, als die Polizisten herausfinden, dass Bleich vor fünf Jahren in einen tödlichen Autounfall verwickelt war.

