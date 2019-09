Netflix macht neue Comedyserie mit Kevin James

© Sony Pictures/CBS

"King of Queens"-Star Kevin James übernimmt die Hauptrolle in der neuen Netflix-Comedyserie "The Crew". Gleichzeitig ist bekannt geworden, dass der Streamingdienst "Grace and Frankie" in den Ruhestand schicken wird. Schluss ist aber erst 2021.



05.09.2019 - 09:56 Uhr von Alexander Krei 05.09.2019 - 09:56 Uhr

Kevin James steht wieder für eine Comedyserie vor der Kamera. Diesmal baut Netflix auf die Strahlkraft des Schauspielers, der einst in seiner Paraderolle als "King of Queens" die Zuschauer weltweit begeisterte. Sein neues Projekt hört auf den Namen "The Crew" und spielt in einer NASCAR-Garage. James, der auch als Executive Producer involviert ist, verkörpert den Crew-Chef und gerät in Konflikt mit der Tochter des Besitzers, der sich dazu entscheidet abzutreten.

Jess Lowell ("The Ranch", "Two and a half Men") fungiert als Autor, Showrunner und Executiver Producer der neuen Serie, daneben sind auch Jeff Sussmann ("King of Queens") und Todd Garner ("Mortal Kombat") als Executive Producer bei der Multicamera-Sitcom mit dabei. Zuletzt hatte Kevin James im Serien-Bereich kein allzu glückliches Händchen: Seine CBS-Sitcom "Kevin Can Wait", mit der der Schauspieler an frühere Erfolge anknüpfen wollte, wurde nach nur zwei Staffeln abgesetzt.

Während die Arbeiten für "The Crew" beginnen können, steht eine andere Netflix-Serie vor dem Aus: Wie jetzt bekannt wurde, wird der Streamingdienst die Produktion von "Grace and Frankie" einstellen. Das Ende steht allerdings nicht unmittelbar bevor, denn erst mit der siebten Staffel soll Schluss sein. Diese soll wohl Anfang 2021 ausgestrahlt werden, im kommenden Januar feiert erst mal die sechste Staffel der Sitcom mit Jane Fonda, Lily Tomlin, Martin Sheen und Sam Waterston ihre Premiere.

Weil es die siebte Staffel auf 16 statt der üblichen 13 Folgen bringen wird, sichert sich "Grace and Frankie" mit dann insgesamt 94 Folgen übrigens den Titel als langlebigstes Netflix-Original. Ob Kevin James mit "The Crew" in ähnliche Sphären vorstoßen wird, bleibt abzuwarten.

