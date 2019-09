Amazon: "Jack Ryan" kehrt mit Tom Wlaschiha zurück

© Amazon

Für John Krasinski geht es in seiner Rolle des "Jack Ryan" auf die nächste Mission. Wenn das Amazon Original Anfang November in die zweite Runde geht, muss er neue Verschwörungen und Staatsgeheimnisse in Afrika überstehen.



05.09.2019 - 18:00 Uhr von Kevin Hennings 05.09.2019 - 18:00 Uhr

Amazon hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass die Original-Serie "Jack Ryan" am Freitag, den 1. November offiziell in die zweite Staffel starten wird. Der von John Krasinski ("The Office") verkörperte CIA-Agent wird in den acht neuen Folgen über den großen Teich reisen und in Afrika mit Staatsaffären und Verschwörungen konfrontiert.

In der ersten Staffel wurde Jack Ryan als Analyst der CIA vorgestellt, der durch seine Arbeit eigentlichan den Schreibtisch gefesselt ist. Doch als er einer Terrorzelle durch dubiose Finanztransaktionen auf die Schliche kommt, ändert sich sein Leben schlagartig. Gemeinsam mit seinem Chef James Greer (Wendell Pierce) versucht Jack Ryan, den gefährlichen Extremisten Mousa Bin Suleiman (Ali Suliman) zu schnappen.

Nun verfolgt er eine potenziell verdächtige Lieferung mit illegalen Waffen in den Dschungel von Venezuela. Seine Reise führt Ryan nach Südafrika, um weiter zu ermitteln. Als Jack mit seinen Untersuchungen jedoch kurz davorsteht, eine weitreichende Verschwörung aufzudecken, startet der venezolanische Präsident einen Gegenangriff, der Jack schwer trifft. Zusammen mit seinen Kollegen begibt er sich auf eine weltweite Mission, die sich über die USA, Großbritannien, Russland und Venezuela erstreckt. Ziel ist es, den bösartigen Komplott des venezolanischen Präsidenten aufzudecken und damit ein Land zu stabilisieren, das am Rande des Chaos steht.

Koproduziert wird "Tom Clancy's Jack Ryan" von Amazon Studios, Paramount Television and Skydance Television. In weiteren Rollen sidn Noomi Rapace ("Prometheus – Dunkle Zeichen") als Harriet 'Harry' Baumann, Michael Kelly ("House of Cards") als Mike November sowie in einer führenden Nebenrolle Tom Wlaschiha ("Das Boot") zu sehen.

Mit der Ankündigung für die zweite Staffel wird Amazon auch Neuland betreten: Der offizielle Trailer wird während des NFL Season Openers auf NBC gezeigt. Prime Video wird damit zum ersten Mal einen Trailer im Fernsehen in voller Länge ausstrahlen.

