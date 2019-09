Hat Micky Maus bei Eun-Kyung Park schon angerufen?

© ProSiebenSat.1

Zehn Jahre lang war Eun-Kyung Park in verschiedenen Positionen bei ProSiebenSat.1 tätig. Nach ihrem Abschied stellt sich die Frage, wohin es die TV-Managerin zieht. Ihr Name wird besonders mit dem Disney-Konzern in Verbindung gebracht.



05.09.2019 - 16:08 Uhr von Alexander Krei 05.09.2019 - 16:08 Uhr

Offizielle Abschiedsworte bekam Eun-Kyung Park nicht auf den Weg. Dabei gibt es bei ProSiebenSat.1 wohl beinahe niemanden, der das Unternehmen an derart vielen Stellen kennengelernt hat wie sie. Von ProSieben Digital führte sie der Weg an die Spitze des Frauensenders Sixx, später arbeitete Park als Sales-Geschäftsführerin bei der SevenOne Ad Factory und im letzten Jahr zeichnete sie für alle digitalen Unterhaltungsangebote des Konzerns verantwortlich – nebst eines Platzes in der Geschäftsführung von ProSiebenSat.1 TV Deutschland.

Entsprechend groß war die Überraschung im Haus, aber auch außerhalb, als sich Eun-Kyung Park am Dienstag verabschiedete. In Unterföhring ist zu hören, dass ein Wettbewerber angeklopft und ihr ein lukratives Angebot unterbreitet haben soll. Es dauerte nicht lange, bis erste Spekulationen die Runde machten. Noch am Mittwoch meldete "werben & verkaufen", dass es die TV-Managerin zu Disney ziehen soll. Ein Gerücht, das auch DWDL.de erreicht hat.

Bei Disney selbst nimmt man die Spekulationen zu Kenntnis, lehnt aber auf Nachfrage jeglichen Kommentar zu der Personalie ab. Doch der Wechsel zu Disney ergäbe Sinn – und zwar nicht nur, weil der hiesige Disney Channel inzwischen seit fast einem Vierteljahr führungslos ist. Kurz vor den Screenforce Days war bekannt geworden, dass Thorsten Braun, der auch die Vermarktung verantwortete, das Unternehmen verlassen hat.

Eine Führungspersönlichkeit mit Know-How im täglichen Sendergeschäft, in der Vermarktung und im Digitalen – es ist eine Jobbeschreibung, die zweifelsfrei auf Eun-Kyung Park passt. Spannend wäre der Disney-Job aber auch mit Blick auf den neuen Streamingdienst des Micky-Maus-Konzerns. Ende des Jahres soll Disney+ in Nordamerika starten und Anfang 2020 auch den deutschen Markt erobern. Für Park wäre bis dahin Zeit genug, um die sogenannte "Cool Down Period" zu überbrücken.

