Miese Quote, mieser Ruf: Aus für Goldene Kamera

Das drastisch gesunkene Zuschauerinteresse hat Konsequenzen: Wie die Funke Mediengruppe und das ZDF am Donnerstagabend bestätigen, wird die Goldene Kamera nur noch ein letztes Mal, im März 2020, als TV-Preisverleihung veranstaltet.



05.09.2019 - 19:40 Uhr von Thomas Lückerath 05.09.2019 - 19:40 Uhr

Man habe beschlossen, die Goldene Kamera als TV-Show vorerst nicht über das Jahr 2020 hinaus fortzuführen. "Die Sehgewohnheiten der Zuschauer haben sich über die Jahrzehnte geändert", konstatiert Jochen Beckmann, Geschäftsführer der Funke Zeitschriften, in einer Mitteilung des Hauses. Mit dem Verkauf der Programmzeitschrift "Hörzu" von Axel Springer an die Funke im Jahr 2013 wechselte auch die Preisverleihung den Veranstalter.

Über den Autor

Thomas Lückerath ist Gründer und Chefredakteur des Medienmagazins DWDL.de. Hatte schon viereckige Augen, bevor es Bingewatching gab. Liebt Serien, das Formatgeschäft und das internationale TV-Business. Ist mehr unterwegs als am Schreibtisch. E-Mail an Thomas Lückerath

@lueckerath bei Twitter

Doch es ist nach DWDL.de-Informationen nicht allein die Funke Mediengruppe, die hier eine Entscheidung getroffen hat: Einst waren es z.B. im Jahr 2006 mehr als sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die sich für die Show interessierten, Ende März diesen Jahres dann der jüngste Tiefpunkt mit nur noch 2,36 Millionen. Zu wenig für das ZDF, das die Verleihung seit 1994 Jahr für Jahr übertragen und, wie schon oft kritisiert, mit Rundfunkbeitrag die Funke-Veranstaltung kofinanzierte, wie es die ARD bei der Burdas Bambi macht.Noch einmal wird die Goldene Kamera im ZDF zu sehen sein: Am 21. März 2020 findet die Verleihung zum 55. Mal statt. Zum Jubiläum und Abschied wird noch einmal Thomas Gottschalk durch den Abend führen, der laut Funke "wie kein Zweiter für glanzvolle Goldene Kamera-Momente steht". Weniger glanzvoll hingegen war der denkwürdigste Moment der jüngeren Geschichte der Goldenen Kamera: Der Auftritt des falschen Ryan Gosling bei der Verleihung 2017 , Highlight einer Entlarvung der Verleihung durch Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und dem Team ihrer damaligen ProSieben-Show.Für diese unterhaltsam aufbereitete Medienkritik wurde "Circus Halligalli" mit dem Grimme-Preis 2018 ausgezeichnet . Die Funke Mediengruppe und das ZDF wiederum wurden für Gosling Gate von den Leserinnen und Lesern des Medienmagazins DWDL.de am Jahresende zur Peinlichkeit des Medienjahres 2017 gewählt . Ganz beerdigen will man die Goldene Kamera bei Funke jedoch nicht. Man hält sich ein Hintertürchen offen.„Es ist an der Zeit, neue Optionen für die Marke Goldene Kamera auszuloten, an die wir weiter fest glauben", sagt Funke-Manager Beckmann. Ende September findet in Berlin etwa der nächste YouTube Goldene Kamera Digital Award statt. Die vonBeckmann: "Wir arbeiten an weiteren Ansätzen, um auch künftig ‚Best of Entertainment‘ auszuzeichnen."Auch Funke-Geschäftsführer Andreas Schoo äußert sich zum Ende der TV-Preisverleihung: „Ganz zweifellos haben die Goldene Kamera – als Erfindung des Axel Springer Verlags und später unter dem Funke-Dach – und das ZDF gemeinsam ein Stück Fernsehgeschichte geschrieben. Wir danken dem ZDF für eine großartige, vertrauensvolle Partnerschaft, die immer von Leidenschaft und höchster Professionalität geprägt war", glaubt er.