Phoenix nimmt "heute-show" und "Extra 3" ins Programm

Phoenix erweitert sein Programm-Spektrum um die Farbe Humor: Unter dem Label "Phoenix Satire" gibt's künftig einen festen Sendeplatz für Wiederholungen von "heute-show" und "Extra 3" im Programm des Senders.



06.09.2019 - 10:33 Uhr von Uwe Mantel 06.09.2019 - 10:33 Uhr

Wer in den vergangenen Monaten das Programm von Phoenix einschaltete, der konnte schon so manches Mal den Eindruck haben, einer großen satirischen Inszenierung aufzusitzen - war aber doch nur in einer der so langen wie schrillen Brexit-Debatten im britschen Unterhaus gelandet. Doch nun nimmt der öffentlich-rechtliche Ereignis- und Dokumentationssender tatsächlich auch regelmäßig echte Satire-Sendungen ins Programm.

So steht künftig immer sonntags um 23:15 Uhr für etwa 75 Minuten "Phoenix Satire" auf dem Programmplan. Dahinter verbergen sich Wiederholungen der beiden erfolgreichsten Satire-Shows von ARD und ZDF, konkret also der "heute-show" und von "Extra 3". Die "heute-show" war bislang nur mit ihrem Jahresrückblick zusätzlich auch bei Phoenix zu sehen, "Extra 3" gar nicht. Los geht's bereits am kommenden Sonntag, pünktlich zur Rückkehr der "heute-show" aus der Sommerpause.

