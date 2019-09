RBB erlaubt Gästen in neuer Talkshow das Rauchen

© rbb/Thomas Ernst

Im Oktober werden zunächst zwei Ausgaben der neuen RBB-Talkshow "Hier spricht Berlin" im Ersten zu sehen sein. Und wer will, darf sogar im Studio rauchen. Das hat der Sender jetzt verraten. Auch die ersten Talk-Gäste stehen inzwischen fest.



Ab dem 24. September werden einige Talkshows der Dritten testweise auch im Ersten gezeigt. Den Anfang macht bekanntlich die "NDR Talk Show", eine Woche später folgt mit "Hier spricht Berlin" ein neues Format des RBB. Dazu hat der Sender jetzt weitere Details bekanntgegeben - allen voran die Gäste, die die Moderatorinnen Eva-Maria Lemke und Jessy Wellmer in der ersten Ausgabe begrüßen werden.

Gleich bei der Premiere gibt sich Modeator Günther Jauch die Ehre. Daneben sind auch Musiker Sido, Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller, Opernsänger Thomas Quasthoff und Autorin Else Buschheuer mit dabei. Lemke und Wellmer wollen mit ihren Gästen über 30 Jahre Mauerfall, wichtige persönliche Wegmarken und Erfahrungen mit der Wende sprechen - so heißt es zumindest in der Beschreibung der 90-minütigen Show.

Die Atmosphäre von "Hier spricht Berlin" sei ist wie die Stadt, aus der sie kommt: "zwischen erwachsen und übermütig - und auch Banalitäten dürfen sein, wenn sie denn unterhaltsam sind", so der RBB, der seinen Gästen auch mal ein gutes Getränk anbieten wird, um gute Gespräche noch besser zu machen. "Es darf getrunken und - wenn die Gäste sich trauen - auch geraucht werden", heißt es.

RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus legt die Messlatte hoch: "Eva-Maria Lemke und Jessy Wellmer im Doppel - das verspricht eine aufregende Mischung aus Fragen, Kommentaren und viel Topspin. Sieger werden am Ende die Zuschauerinnen und Zuschauer sein." Zu sehen gibt es die erste Ausgabe am 1. Oktober um 23:00 Uhr im Ersten, eine weitere Folge ist für den 22. Oktober geplant. Die Wiederholung läuft am jeweils darauffolgenden Freitag um 22:00 Uhr noch einmal im RBB Fernsehen.

