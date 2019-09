Pilawa besucht neue Sat.1-Show, die seinen Namen trägt

© Sat.1/Willi Weber

Eigentlich heißt die neue Sat.1-Show "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte". Kurzerhand nahm sich Pilawa aber doch die Zeit - und schaute bei der Premieren-Ausgabe mit Faisal Kawusi vorbei. Zu sehen ist die Sendung in der kommenden Woche.



06.09.2019 - 13:36 Uhr von Alexander Krei 06.09.2019 - 13:36 Uhr

Was bislang nur eine Rubrik in der "Faisal Kawusi Show" war, ist künftig eine eigenständige Sat.1-Show. Die Rede ist von "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte". Doch der Titel ist nicht ganz richtig, denn zumindest in der ersten Ausgabe wird Pilawa höchstpersönlich vorbeischauen. Das hat Sat.1 eine Woche vor der Ausstrahlung der bereits produzierten Show verraten.

"Wenn Faisal schon so unverschämt ist, eine Show mit meinem Namen zu benennen, muss ich vorbei grätschen, um zu sehen, was er da tut", erklärt Pilawa seinen Überraschungsbesuch in der neuen Sendung. Kawusi: "Was für eine Ehre! Dennoch bin ich froh, dass Jörg Pilawa nur kurz Zeit für diese Quizshow hat und ich sie jetzt in Sat.1 moderieren darf. Jetzt bin ich Host und muss mich von meiner erwachsenen, reifen Seite zeigen. Natürlich nicht! Ich bin so wie ich bin."

Sat.1 zeigt "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" ab dem 13. September jeweils freitags um 22:30 Uhr im Anschluss an die neue "Greatnightshow" mit Luke Mockridge. An diesem Abend feiert zudem "NightWash" sein Comeback.

