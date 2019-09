Gottschalk: Hunziker bei "Wetten, dass..?" mit an Bord

© ZDF/Gianluca Sarago

Von Herbst 2009 bis Ende 2011 stand bei "Wetten, dass..?" stets Michelle Hunziker als Co-Moderatorin an der Seite von Thomas Gottschalk. Das soll offenbar auch bei der einmaligen Neuauflage im kommenden Jahr so sein.



07.09.2019 - 10:22 Uhr von Uwe Mantel 07.09.2019 - 10:22 Uhr

Während sich das ZDF mit Details zur einmaligen Neuauflage von "Wetten, dass..?", die im kommenden Jahr anlässlich des 70. Geburtstags von Thomas Gottschalk stattfinden wird, zurückhält, plaudert Gottschalk selbst Stück für Stück einige Details aus. Bei der Aufzeichnung zu "Gottschalks großer 80er Show", die noch in diesem Herbst im ZDF zu sehen sein soll, erwähnte er nebenbei, dass Michelle Hunziker auch beim "Wetten, dass..?"-Revival wieder an seiner Seite stehen werde. Offiziell bestätigen wollte das ZDF die Personalie auf DWDL.de-Anfrage allerdings nicht.

Die beiden hatten ab Herbst 2009 gemeinsam durch die ZDF-Show geführt, Hunziker nahm Gottschalk dabei die Aufgabe ab, sich allzu intensiv mit den jeweiligen Wetten auseinandersetzen zu müssen. Gemeinsam mit Gottschalk gab auch sie die Co-Moderation Ende 2011 auf. Im vergangenen Jahr hatte sie kurzzeitig in Italien die "Wetten, dass..?"-Adaption "Vuoi scommettere?" präsentiert.

Zu sehen sein wird das Revival von "Wetten, dass..?" voraussichtlich im November kommenden Jahres, wie Gottschalk kürzlich in einem "Spiegel"-Interview sagte - auch das wollte das ZDF nicht offiziell bestätigen. Ursprünglich war man von einer Sendung im Mai ausgegangen, weil Gottschalk in diesem Monat auch Geburtstag hat. Im gleichen Gespräch kündigte er auch an, dass Heidi Klum als Gast auf der Couch sitzen werde. Es wäre gewissermaßen der Gegenbesuch für Gottschalks Auftritt im Finale von "Germany's Next Topmodel". Eine mögliche regelmäßige Fortführung von "Wetten, dass..?" wollte Gottschalk zumindest nicht gänzlich ausschließen. "Ich habe gelernt, den eigenen Schwüren zu misstrauen. ‘Sag niemals nie’. Wie Sean Connery, der als James Bond aufgehört hatte und rückfällig wurde."

